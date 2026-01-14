БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Арсенал спечели първия столичен сблъсък с Челси в полуфиналите за Купата на Лигата

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Възпитаниците на Микел Артета постигнаха ценна победа на "Стамфорд Бридж".

Арсенал Мартин Зубименди
Снимка: БТА
Слушай новината

Арсенал победи Челси с 3:2 в първи полуфинален мач за Купата на Лигата. Реваншът на стадион "Емирейтс " в Лондон ще се състои на 3-и февруари, вторник, от 22:00 часа.

"Артилеристите" побързаха да открият резултата на стадион "Стамфорд Бридж" в английската столица още в 7-ата минута. В типичен за отбора стил Бен Уайт засече с глава центриране от ъглов удар на Деклан Райс.

Естевао можеше да възобнови равенството преди паузата, но бившият вратар на "сините" Кепа Арисабалага спаси изстрела му.

След паузата възпитаниците на Микел Артета удвоиха преднината си. Роберт Санчес се опита да улови подаване по земя във вратарското поле на Бен Уайт. Топката мина през ръцете му и отиде на пътя на Виктор Гьокереш, който се разписа от непосредствена близост на празна врата.

Играчите на Лиъм Росиниър намалиха изоставането си 8 минути по-късно. Алехандро Гарначо овладя центриране в наказателното поле на Педро Нето и бе точен с плътен шут.

Футболистите в червено върнаха аванса си от два гола в 71-ата минута. Мартин Зубименди записа името си сред голмайсторите с удар в близкия ъгъл, след подаване в пеналтерията на Виктор Гьокереш.

Домакините отново намалиха изоставането си с гол на Алехандро Грначо. Габриел Магаляеш изчисти с глава центриране от корнер на Педро Нето. Топката отиде в краката на аржентинеца, който се разписа с шут от движение.

Лиъм Росиниър загуби първия си домакински мач като треньор на отбора.

Победителят от полуфинала ще се изправи срещу победителя от двойката Манчестър Сити - Нюкасъл. "Гражданите" спечелиха първия мач на стадион "Сейнт Джеймсис Парк" в Нюкасъл с 2:0.

Свързани статии:

Манчестър Сити спечели гостуването си на Нюкасъл в първия полуфинал за Купата на Лигата
Манчестър Сити спечели гостуването си на Нюкасъл в първия полуфинал за Купата на Лигата
"Гражданите" стигнаха до втори гол в 99-ата минута, който им дава...
Чете се за: 01:42 мин.
#Купа на Лигата на Англия #Арсенал #Челси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
1
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
2
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
3
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само...
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер
4
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за...
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
5
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на...
НАП представя сроковете за деклариране на доходите за 2025 г.
6
НАП представя сроковете за деклариране на доходите за 2025 г.

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Футбол

Интер триумфира в домакинството си на Лече с гол на Франческо Пио Еспосито
Интер триумфира в домакинството си на Лече с гол на Франческо Пио Еспосито
Байерн Мюнхен стигна до трите точки в гостуването си на Кьолн след обрат Байерн Мюнхен стигна до трите точки в гостуването си на Кьолн след обрат
Чете се за: 01:35 мин.
Пиза превърна Росен Божинов в най-скъпо продадения български защитник Пиза превърна Росен Божинов в най-скъпо продадения български защитник
Чете се за: 00:52 мин.
Парма си тръгна с точка от Неапол след нулево равенство с Наполи Парма си тръгна с точка от Неапол след нулево равенство с Наполи
Чете се за: 00:50 мин.
Левски представи Армстронг Око-Флекс Левски представи Армстронг Око-Флекс
Чете се за: 02:35 мин.
Левски трансферира Борислав Рупанов в Гурник Забже Левски трансферира Борислав Рупанов в Гурник Забже
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха
ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Провал на заседанието на правната комисия за промените в Изборния кодекс Провал на заседанието на правната комисия за промените в Изборния кодекс
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Задочен спор между ПП-ДБ, "Информационно обслужване" и...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
НАП напомня: Попълваме данъчните декларации в лева, но плащаме в евро
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ
Чете се за: 03:22 мин.
По света
САЩ и Великобритания изтеглят персонала си от ключови военни бази в...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ