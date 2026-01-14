Арсенал спечели първия столичен сблъсък с Челси в полуфиналите за Купата на Лигата

Арсенал победи Челси с 3:2 в първи полуфинален мач за Купата на Лигата. Реваншът на стадион "Емирейтс " в Лондон ще се състои на 3-и февруари, вторник, от 22:00 часа.

"Артилеристите" побързаха да открият резултата на стадион "Стамфорд Бридж" в английската столица още в 7-ата минута. В типичен за отбора стил Бен Уайт засече с глава центриране от ъглов удар на Деклан Райс.

Естевао можеше да възобнови равенството преди паузата, но бившият вратар на "сините" Кепа Арисабалага спаси изстрела му.

След паузата възпитаниците на Микел Артета удвоиха преднината си. Роберт Санчес се опита да улови подаване по земя във вратарското поле на Бен Уайт. Топката мина през ръцете му и отиде на пътя на Виктор Гьокереш, който се разписа от непосредствена близост на празна врата.

Играчите на Лиъм Росиниър намалиха изоставането си 8 минути по-късно. Алехандро Гарначо овладя центриране в наказателното поле на Педро Нето и бе точен с плътен шут.

Футболистите в червено върнаха аванса си от два гола в 71-ата минута. Мартин Зубименди записа името си сред голмайсторите с удар в близкия ъгъл, след подаване в пеналтерията на Виктор Гьокереш.

Домакините отново намалиха изоставането си с гол на Алехандро Грначо. Габриел Магаляеш изчисти с глава центриране от корнер на Педро Нето. Топката отиде в краката на аржентинеца, който се разписа с шут от движение.

Лиъм Росиниър загуби първия си домакински мач като треньор на отбора.

Победителят от полуфинала ще се изправи срещу победителя от двойката Манчестър Сити - Нюкасъл. "Гражданите" спечелиха първия мач на стадион "Сейнт Джеймсис Парк" в Нюкасъл с 2:0.