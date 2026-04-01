Арсенал в надпревара за млад талант на Байер Леверкузен

Арсенал проявява сериозен интерес към нападателя на Байер Леверкузен Кристиан Кофане, съобщават медиите в Германия. 19-годишният камерунец е направил силно впечатление именно срещу "артилеристите“ в двата сблъсъка между двата отбора в Шампионската лига.

Интерес към младия футболист има и от страна на други водещи английски клубове, както и от Реал Мадрид, което допълнително повишава конкуренцията за подписа му.

Ръководството на Байер Леверкузен се очаква да поиска между 60 и 70 милиона евро за Кофане през летния трансферен прозорец, като вече поддържа връзка с неговия агент относно бъдещето му.

През настоящия сезон нападателят има 7 гола и 8 асистенции в 39 мача във всички турнири, като постепенно се утвърждава като една от най-обещаващите млади звезди в европейския футбол.