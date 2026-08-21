Артур Мело и Ювентус се разделиха по взаимно съгласие

Бразилският полузащитник Артур Мело официално приключи престоя си в Ювентус. Двете страни са постигнали споразумение за предсрочно прекратяване на договора, с което 30-годишният футболист вече е свободен да продължи кариерата си в друг клуб.

През миналия сезон Мело игра под наем в родния си Гремио, където записа 23 мача, отбеляза един гол и добави две асистенции. Завръщането в Бразилия бе поредният период далеч от Торино за халфа, който през последните години трудно намираше постоянно място в състава на Ювентус.

Артур пристигна при "бианконерите“ през 2020 година от Барселона, но не успя да се утвърди трайно като основна фигура. Последваха периоди под наем в Ливърпул, Фиорентина, Жирона и Гремио, преди отношенията му с италианския гранд окончателно да приключат.

Преди преминаването си в Ювентус бразилецът носеше екипа на Барселона, с който стана шампион на Испания през сезон 2018/19.

Мело има сериозен опит и на международната сцена. Той е записал 22 мача и един гол за националния отбор на Бразилия, като беше част от състава, триумфирал с Копа Америка през 2019 година.

След раздялата с Ювентус бъдещето на полузащитника остава отворено. Бешикташ проявява интерес към привличането му, а няколко бразилски клуба също следят ситуацията и могат да предложат на Артур възможност за постоянно завръщане в родината.