Аржентина не прояви милост срещу Пуерто Рико

Националният отбор на Аржентина демонстрира на какво е способен. Световният шампион не прояви милост срещу Пуерто Рико след 6:0 в контрола, която се проведе в американския град Форд Лодърдейл.

Футболистите на Лайнъл Скалони реализираха по три гола и през две полувремена, а наставникът пусна в игра всичко най-добро, с което разполага.

Аржентинците откриха резултата още в 14-ата минута чрез Алексис Мак Алистър, а в 23-тата Гонсало Монтиел покачи на 2:0 след асистенция на капитана Лионел Меси. Отново Мак Алистър бе точен за 3:0 в 36-ата минута.

През втората част резултатът набъбна на 4:0 след автогол на Стивън Ечевариа. В 79-ата минута Лаутаро Мартинес покачи на 5:0, а отново голмайсторът на Интер Милано оформи крайния резултат в 84-тата минута след втората асистенция в мача на Меси.