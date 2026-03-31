Асен Митков: Беше много важно да спечелим, но не сме загубили шансовете си

Капитанът на младежкия национален отбор на България Асен Митков заяви, че тимът запазва шансове за класиране на Европейското първенство въпреки нулевото равенство срещу Азербайджан.

"Не успяхме да победим. Беше много важно за нас да спечелим днес, защото така увеличавахме шансовете си да се класираме. Мисля, че все още нищо не сме загубили. Имаме още три мача – всичко зависи от нас. Ще се борим и ще дадем всичко от себе си“, заяви Митков след срещата.

България U21 заема четвъртото място в групата със 7 изиграни двубоя и изостава на три точки от втория Чехия, който дава право на участие в плейофите.

Полузащитникът подчерта и трудностите пред състава.

"Имахме проблеми в състава, но показахме характер. Във всеки мач ще излизаме, за да даваме максимума от себе си“, допълни той.

Футболистът на Левски изрази увереност в качествата на отбора.