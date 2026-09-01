Астън Вила обяви привличането на двукратен първенец в Шампионската лига

Астън Вила обяви трансфера на 18-годишния талант Ибрахим Мбайе от европейския шампион Пари Сен Жермен.

Според "Скай Спортс" привличането на родения във Франция национал на Сенегал е струвало 47 милиона паунда на бирмингамци.

Мбайе, който може да играе и по двата фланга на атаката, беше част от състава на ПСЖ, който спечели два поредни трофея в Шампионската лига и две титли в Лига 1, както и Купата на Франция и две Суперкупи на УЕФА. Той изигра общо 41 мача и отбеляза 4 гола за парижани.

С националната фланелка на Сенегал крилото има 15 участия и 4 попадения, включително почетния гол при загубата от Франция с 1:3 в груповата фаза на Световното първенство по-рано през лятото.

Ибрахим Мбайе е десетото ново попълнение на Астън Вила и е част от мащабните промени в състава на Унай Емери след спечелването на Лига Европа.