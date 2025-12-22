Астън Вила проявява интерес към Марк-Андре тер Щеген

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бирмингамци се интересуват от здравето на германеца.

вратарят марк андре тер щеген преподписа договора барселона
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Вратарят Марк-Андре тер Щеген продължава да е от основните кандидати за раздяла с Барселона през януарския трансферен прозорец. Било е отправено запитване за германеца от английският Астън Вила, твърди испанският вестник „Мундо Депортиво“.

Старши треньорът на каталунския гранд Ханзи Флик вече потвърди, че 33-годишният футболист не попада в плановете му, като му е дадена възможност да си намери нов отбор в опита му да запази шансове за титулярното място на вратата на Германия за Световното първенство през следващото лято.

От Астън Вила се интересуват от физическото състояние на стража, заради историята му с контузии през годините. Запитването ще помогне бирмингамци да решат дали искат да отправят реална оферта. Въпреки това реализирането на такъв трансфер изглежда малко вероятно.

