Астън Вила сбърка срещу Евертън

Астън Вила сбърка още веднъж във Висшата лига. Пред своя публика „виланите“ допуснаха минимална загуба от Евертън с 0:1 в мач от 22-ия кръг.

Двубоят премина с опасни атака и към двете врати преди почивката, а попадение на Джейк О'Брайън от гостите беше отменено заради засада в 33-ата минута.

Втората част започна с пропуск на Морган Роджърс пред вратата на Евертън, а "карамелите" поведоха в резултата в 59-ата минута чрез Тиерно Бари, който прехвърли вратаря Емилиано Мартинес.

Отборът от Ливърпул победи Астън Вила за първи път от март 2016 година и се изкачи на десето място в класирането с 32 точки.

Бирмингамци пропуснаха шанса да излязат на втора позиция във Висшата лига и имат равни точки с Манчестър Сити - по 43. Головата ралика на "небесносините" е по-добра. Лидерът Арсенал е със 7 пункта повече.

В понеделник Брайтън приема Борнемут в последен мач от кръга.