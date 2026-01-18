БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в...
Чете се за: 06:47 мин.
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето...
Чете се за: 02:22 мин.
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
Чете се за: 00:15 мин.
Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 03:30 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

Астън Вила сбърка срещу Евертън

Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
"Виланите" пропуснаха да излязат на втора позиция във Висшата лига.

Астън Вила сбърка срещу Евертън
Астън Вила сбърка още веднъж във Висшата лига. Пред своя публика „виланите“ допуснаха минимална загуба от Евертън с 0:1 в мач от 22-ия кръг.

Двубоят премина с опасни атака и към двете врати преди почивката, а попадение на Джейк О'Брайън от гостите беше отменено заради засада в 33-ата минута.

Втората част започна с пропуск на Морган Роджърс пред вратата на Евертън, а "карамелите" поведоха в резултата в 59-ата минута чрез Тиерно Бари, който прехвърли вратаря Емилиано Мартинес.

Отборът от Ливърпул победи Астън Вила за първи път от март 2016 година и се изкачи на десето място в класирането с 32 точки.

Бирмингамци пропуснаха шанса да излязат на втора позиция във Висшата лига и имат равни точки с Манчестър Сити - по 43. Головата ралика на "небесносините" е по-добра. Лидерът Арсенал е със 7 пункта повече.

В понеделник Брайтън приема Борнемут в последен мач от кръга.

