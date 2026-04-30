Астероид беше кръстен на папа Лъв XIII

Източник: БТА
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Космическият обект носи рожденото му име – Gioacchino Pecci

земята космоса астронавтите път луната показаха първите снимки
Астероид в космоса вече носи името на бившия папа Лъв XIII, предаде ДПА, позовавайки се на Ватикана.

Космическата скала орбитира около Слънцето под новото си наименование (858334) Gioacchinopecci – по рожденото име на Джоакино Печи, който по-късно става папа Лъв XIII (1810–1903).

Италианецът е автор на първата социална енциклика на Римокатолическата църква – папско писмо с насоки, изпратено до всички епископи. Лъв XIII е известен и като „Папата на работниците“ – така го нарича и настоящият папа Лъв XIV.

Наследството на Лъв XIII включва и Ватиканската обсерватория, която той основава. Снимки от началото на 20-и век показват куполите на телескопите ѝ върху стените на Папската държава.

Астероидът, носещ името на бившия папа, е открит от литовския астроном Казимиерас Чернис и астронома от Ватиканската обсерватория отец Ричард П. Бойл.

Лъв XIII не е първият папа, на когото е кръстен астероид. Малката планета (8661) Ratzinger носи името на бившия германски папа Бенедикт XVI (1927–2022).

Астероид е кръстен и на създателя на Григорианския календар – папа Григорий XIII (1502–1585).

