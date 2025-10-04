Аталанта и Комо не излъчиха победител в дербито на Ломбардия

Аталанта и Комо сложиха край на съботната програма от шестия кръг на Серия с равенство 1:1 на "Ню Баланс Арена" в Бергамо. Дербито на Ломбардия предложи двуостър футбол, като и двата отбора имаха своите шансове да заключат победата, но в крайна сметка трябваше да поделят точките.

"Ла Деа" продължава да няма загуба от началото на италианския шампионат, но заради четирите равенства заемат шестото място с 10 точки, докато "синьо-белите", които днес бяха водени от помощник-треньора си Дани Гуиндос, са осми с 9 пункта.

"Нерадзурите" от Бергамо не забавиха първия си удар в срещата и още в шестата минута вече водиха в резултата. Лазар Самарджич и Едерсон предизвикаха две грешки при изнасянето на топката от гостите и бразилецът асистира на сърбина, чийто удар по земя матира Жан Бюте.

След нова грешка в отбраната на Комо, "Ла Деа" можеше да поведе с 2:0 след четвърт час игра. Камалдин Сулемана преодоля френския страж на съперника, но дефанзвиният халф Максимо Пероне изчисти топката от голлинията.

Само минута по-късно обаче Пероне се отчете на другия край на терена. Аржентинецът пробва нещо средно между центриране и изстрел, което обърка Марко Карнесеки и се отби първо от страничния стълб, а след намеса на италианския страж - и в напречния. Първоначално голът не бе зачетен, но след 2-3 минути главният съдия Лука Зуферли получи потвърждение, че кълбото е преминало голлинията с целия си обем.

Второто полувреме също премина при поделено надмощие, а в последния четвърт час домакините търсеха по-активно победното попадение, но без успех и така съперниците от региона Ломбардия се задоволиха с ремито.

След почивката за националните отбори Аталанта ще бъде домакин на Лацио на 19 октомври, а на същата дата Комо приема Ювентус.