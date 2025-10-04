БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Аталанта и Комо не излъчиха победител в дербито на Ломбардия

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

Двубоят предложи двуостър футбол, като и двата отбора имаха своите шансове да заключат победата, но в крайна сметка трябваше да поделят точките.

Аталанта - Комо
Снимка: БТА
Слушай новината

Аталанта и Комо сложиха край на съботната програма от шестия кръг на Серия с равенство 1:1 на "Ню Баланс Арена" в Бергамо. Дербито на Ломбардия предложи двуостър футбол, като и двата отбора имаха своите шансове да заключат победата, но в крайна сметка трябваше да поделят точките.

"Ла Деа" продължава да няма загуба от началото на италианския шампионат, но заради четирите равенства заемат шестото място с 10 точки, докато "синьо-белите", които днес бяха водени от помощник-треньора си Дани Гуиндос, са осми с 9 пункта.

"Нерадзурите" от Бергамо не забавиха първия си удар в срещата и още в шестата минута вече водиха в резултата. Лазар Самарджич и Едерсон предизвикаха две грешки при изнасянето на топката от гостите и бразилецът асистира на сърбина, чийто удар по земя матира Жан Бюте.

След нова грешка в отбраната на Комо, "Ла Деа" можеше да поведе с 2:0 след четвърт час игра. Камалдин Сулемана преодоля френския страж на съперника, но дефанзвиният халф Максимо Пероне изчисти топката от голлинията.

Само минута по-късно обаче Пероне се отчете на другия край на терена. Аржентинецът пробва нещо средно между центриране и изстрел, което обърка Марко Карнесеки и се отби първо от страничния стълб, а след намеса на италианския страж - и в напречния. Първоначално голът не бе зачетен, но след 2-3 минути главният съдия Лука Зуферли получи потвърждение, че кълбото е преминало голлинията с целия си обем.

Второто полувреме също премина при поделено надмощие, а в последния четвърт час домакините търсеха по-активно победното попадение, но без успех и така съперниците от региона Ломбардия се задоволиха с ремито.

След почивката за националните отбори Аталанта ще бъде домакин на Лацио на 19 октомври, а на същата дата Комо приема Ювентус.

#Серия А 2025/26 #ФК Комо #ФК Аталанта

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
1
Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за справяне с щетите след наводненията
2
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за...
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
3
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените
4
Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените
Отвориха за движение "Петрохан"
5
Отвориха за движение "Петрохан"
Четвърта жертва на потопа в Елените
6
Четвърта жертва на потопа в Елените

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
3
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
4
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: Европейски футбол

Атлетик Билбао се справи с Майорка у дома
Атлетик Билбао се справи с Майорка у дома
Байерн Мюнхен продължава с наказателната си акция в Бундеслигата Байерн Мюнхен продължава с наказателната си акция в Бундеслигата
Чете се за: 01:27 мин.
Челси измъкна трите точки в сблъсъка с Ливърпул след гол дълбоко в добавеното време Челси измъкна трите точки в сблъсъка с Ливърпул след гол дълбоко в добавеното време
Чете се за: 01:25 мин.
Интер се справи безпроблемно с Кремонезе у дома Интер се справи безпроблемно с Кремонезе у дома
Чете се за: 01:07 мин.
Марсилия излезе временно начело на Лига 1 след класика срещу Мец Марсилия излезе временно начело на Лига 1 след класика срещу Мец
Чете се за: 00:40 мин.
Жирона записа първа победа през сезона в Ла Лига Жирона записа първа победа през сезона в Ла Лига
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

"След новините": Когато смъртта те гледа в очите - окован 505 дни в плен на Хамас (ЕКСКЛУЗИВНО)
"След новините": Когато смъртта те гледа в очите - окован...
Чете се за: 20:02 мин.
Общество
Четвърта жертва на потопа в Елените Четвърта жертва на потопа в Елените
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Трети ден в Трънско са без ток, а вече и без вода Трети ден в Трънско са без ток, а вече и без вода
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Кои са жертвите на водния апокалипсис в Елените?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Изборите в Чехия: Печели евроскептикът и бивш премиер Андрей Бабиш
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Преговорите за Газа се подновяват - Хамас прие частично плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ