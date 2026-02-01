БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Аталанта оцеля с 10 души, Карнезеки спаси дузпа в 98-ата минута

Станко Димов
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Нико Пас сгреши от бялата точка в добавеното време на мача.

Марко Карнезеки
Снимка: БГНЕС
Аталанта игра почти целия мач с човек по-малко, но удържа нулево равенство при гостуването си на Комо, като големият герой за бергамаските бе вратарят Марко Карнезеки. Стражът спаси дузпа на Нико Пас в 98-ата минута и донесе ценна точка в директния сблъсък за местата в Европа.

Двубоят противопостави шестия и седмия в класирането на Серия „А“ и започна драматично. Още в 8-ата минута Аталанта остана с 10 души, след като Онест Аханор реагира импулсивно и удари Макси Пероне в лицето далеч от топката. Главният съдия не видя ситуацията, но след консултация с асистентите показа директен червен картон на Аханор и жълт на аржентинеца Пероне.

Комо се възползва от численото си превъзходство и създаде серия от положения. Анастасиос Дувикас пропусна няколко добри възможности, включително след отлични подавания на Мартин Батурина, а Нико Пас и Хакобо Рамон също не успяха да намерят целта. Карнезеки обаче бе на висота, спасявайки удари на Пас, Пероне, Войвода и Рамон, а Джорджо Скалвини се отличи с ключови намеси пред голлинията.

Въпреки че бе под натиск, Аталанта не се отказа от контраатаките. След почивката Шарл де Кетеларе изведе Камал Сюлеймана, който принуди Жан Бюте да се намесва решително, а бергамаските постепенно започнаха да изнасят играта по-напред.

Кулминацията дойде дълбоко в добавеното време. След намеса на ВАР бе отсъдена дузпа за Комо за игра с ръка на Скалвини. Зад топката застана Нико Пас, но ударът му бе твърде слаб и централно насочен, а Карнезеки отрази и този опит, запазвайки мрежата си суха и точката за Аталанта.

Равенството оставя двата тима плътно един до друг в битката за европейските квоти, като Комо може да съжалява за пропуснатия шанс срещу съперник, играл почти 90 минути с човек по-малко.

