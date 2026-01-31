Данило Каталди донесе трите точки за Лацио срещу Дженоа

Лацио постигна драматичен успех с 3:2 над тима на Дженоа в първата среща от 23-тия кръг на Серия А.

„Римските орли“ бяха напът да сътворят пореден гаф, въпреки че имаха авнс от два гола. Педро Родригес откри резултата от дузпа в 56-ата минута, а в 62-рата Кенет Тейлър удвой.

В 67-ата минута Дженоа намали от наказатален удар чрез Руслан Малиновский, а в 75-ата минута пък Витиня изравни.

В продължението на срещата главният съдия Лука Дзуферли за трети път общо в мача и за втори в полза на Лацио посочи бялата точка. Данило Каталди бе точен и донесе три точки за Лацио.