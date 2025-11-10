Аталанта освободи Иван Юрич след осем мача без победа

Иван Юрич е освободен от поста старши треньор на Аталанта, съобщи пресслужбата на клуба. Заедно с 50-годишния хърватин, неговият треньорски щаб в състав Матео Паро, Мигел Велосо, Паоло Барберо, Степан Остоич и Микеле Орекио също напусна.

Юрич пое Аталанта на 6 юни. Само за година и половина хърватинът е ръководил четири клуба: през миналия сезон той е работил в Торино, Рома и Саутхемптън.

"Ла Деа" е 13-ата позиция в италианското първенство с 13 точки. Отборът е без победа в Серия А в осем поредни мача.