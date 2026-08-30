Аталанта привлече капитана на Кот д'Ивоар

Капитанът на Кот д'Ивоар Франк Кесие отново е футболист на Аталанта. 29-годишният полузащитник подписа многогодишен договор с клуба от Бергамо, с което сложи край на престоя си в Саудитска Арабия и се завърна там, откъдето започна големият му път в европейския футбол.

Кесие се присъединява към Аталанта за първи път през 2015 година, когато става част от младежкия отбор. След период под наем в Чезена той получава шанс за дебют в Серия А през 2016-а и впечатлява още в първия си мач, отбелязвайки два гола.

След успешния си престой в Бергамо котдивоарецът преминава в Милан, а впоследствие носи екипите на Барселона и Ал-Ахли. Именно от саудитския клуб той се завръща сега в Аталанта.

Интерес към Кесие е имал и Ювентус, но „бианконерите“ са срещнали ограничения, свързани с финансовия феърплей. Така халфът избра да се върне в позната среда и да помогне на Аталанта в битката през новия сезон.

Начело на бергамаските в момента е Маурицио Сари, чийто тим стартира кампанията в Серия А с победа над Сасуоло. Следващото изпитание за Аталанта е домакинството на Болоня в понеделник.