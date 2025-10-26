БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Атанасов: Има рискове от всякаква руска саботажна дейност

Чете се за: 03:17 мин.
У нас
"Разбирам Борисов защо го е страх", коментира той

"Основният риск, да не кажа заплаха за българските национални интереси и стратегически цели, е войната в Украйна. Разбирам Борисов защо го е страх". Това коментира в "Денят започва с Георги Любенов" зам.-председателят на парламента и депутат от ПП-ДБ Атанас Атанасов.

"Искаме от българските власти да вземат мерки за това да се защитят стратегическите обекти в България, защото има рискове от всякаква саботажна дейност. След като се ожесточи войната в Украйна, виждаме ескалация. Трябва да видим нашите партньори как се държат - вижте изказванията на Макрон, Мерц, Стармър, ЕК. Отвсякъде идват тревожни сигнали за това, че руските мрежи работят много агресивно в цяла Европа, подготвят се за саботажни действия - къде са българските институции?"

По думите му руските имоти край язовир "Искър" са директна заплаха за националната сигурност.

"Това е българска държавна собственост, узурпирана от времето на българо-съветска дружба, от тогавашното съветско посолство, сегашното руско. Това са 11 декара, има постройки, има всичко. Не са бараки, а масивни постройки. Всичко е заградено и нито една българска институция не смее да се доближи дотам".

Попитан дали намеква, че "Русия може да започне експанзия в България, взривявайки язовир "Искър", отговори:

"Няма намек - това е директно. Този имот е на стената на язовир "Искър" - вододайната зона на София. Това е санитарно-охранителна зона, където се осигурява водата за цялата ни столица. И там стои един имот, който се обитава от вражеската на България Русия. Имаме узурпирана държавна собственост и бездействие на държавните институции".

По думите му през 1998 г. Иван Костов продава българската петролна рафинерия на "Лукойл", защото тогава Русия е била приятелски настроена към Европа и това е било най-изгодното решение за България.

Посочи още, че по време на сглобката Бойко Борисов лично му предложил да стане председател на ДАНС:

"Бях изкушен от миналото, от спомените, но след известно време отидох при него и го попитах - ако на теб сега ти предложим да станеш главен секретар на МВР, ще се върнеш ли? Твърде отдавна сме били на тези позиции, аз съм тежко политизиран, председател на партия, зам.-председател на парламента - това би било нарушение на закона".

"Ние държим прожектора" - така Атанас Атанасов коментира снимката на Бойко Борисов и Делян Пеевски и въпроса дали ПП-ДБ са консолидирали настоящото управление.

