Атанас Атанасов: Отборът не печели точки от елементарни грешки

Атанас Атанасов смята, че елементарна грешка е повлияла за седмата загуба на Добруджа през сезона в Първа лига. Новакът в елита допусна поражение на Берое след 0:1. Наставникът на отбора от Добруджа защо отборът не се е представил по-добре.

"И първото полувреме стояхме доста добре на терена, но от елементарна грешка ни отбелязаха гол. Получихме червен картон, за капак и втори. Тази грешка доведе до негативния резултат", сподели треньорът.

"Търсехме повече скорост в пространствата на Берое. Тони Иванов има прилична бързина и това проработи, но не успя да реализира сам срещу вратаря. Бяхме добре структурирани и не позволявахме положения, освен от силната им лява страна, но получихме гол от една ситуация", продължи Атанасов.

"Продължаваме напред и няма как да се отказваме. На отбора му тежи това, че се справя до голяма степен доста добре, но не печели точки от елементарни грешки", завърши той.