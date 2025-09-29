БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Атанасов: Отборът не печели точки от елементарни грешки

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Търсехме повече скорост в пространствата, коментира наставникът на новака в елита.

Снимка: startphoto.bg
Атанас Атанасов смята, че елементарна грешка е повлияла за седмата загуба на Добруджа през сезона в Първа лига. Новакът в елита допусна поражение на Берое след 0:1. Наставникът на отбора от Добруджа защо отборът не се е представил по-добре.

"И първото полувреме стояхме доста добре на терена, но от елементарна грешка ни отбелязаха гол. Получихме червен картон, за капак и втори. Тази грешка доведе до негативния резултат", сподели треньорът.

"Търсехме повече скорост в пространствата на Берое. Тони Иванов има прилична бързина и това проработи, но не успя да реализира сам срещу вратаря. Бяхме добре структурирани и не позволявахме положения, освен от силната им лява страна, но получихме гол от една ситуация", продължи Атанасов.

"Продължаваме напред и няма как да се отказваме. На отбора му тежи това, че се справя до голяма степен доста добре, но не печели точки от елементарни грешки", завърши той.

Берое пречупи девет от Добруджа
Берое пречупи девет от Добруджа
Старозагорци постигнаха трета победа от началото на сезона в Първа...
Чете се за: 03:47 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Добруджа #Атанас Атанасов-Орела

