Явно не нося късмет, коментира наставникът на Добруджа при осмата загуба на отбора в Първа лига.

Атанас Атанасов: Ще си подам оставката
Снимка: startphoto.bg
Атанас Атанасов обяви, че ще подаде своята оставка след втората поредна и общо осма загуба на Добруджа в Първа лига. Отборът от Добрич загуби срещу Арда с 0:2. Наставникът допълни, че ще говори с ръководството по темата.

"За пореден път ще го кажа, който е гледал мача, е видял какъв гол ни отбелязаха Арда. Ние имахме 2-3 ситуации, в които не успяхме да реализираме. Напълно равностоен мач, никой ние сме надиграли Арда, нито те нас, но това е. Тези грешки, които не знам дали са от неумение, дали от пренавитост, никой не го интересува това нещо", започна той.

"И за да няма спекулации, аз сега ще говоря с ръководството и ще си подам оставката. Явно не нося късмет. Не мога да кажа, че не са се старали. Но като отборен дух като нагласа, стоим добре технико-тактически. По принцип – да, аз съм човекът, който изгради отбора до тука, но просто ни липсва спортен шанс до днес. И когато няма резултатите, нали знаете кой е виновен?", продължи Атанасов.

Той допълни, че въпреки старанието, всеки път някой бърка и днес поражението дойде от грешна преценка на вратаря Галин Григоров.

"Аз ако знам, че днес Галин Григоров ще сбърка, макар в предишните мачове да пази добре, щях да пусна Аргилашки на вратата. Момчетата се стараят и не заслужават резултатите, които получават. Ние като новаци се държим достойно и показваме нелош футбол, но нямаме резултати. Аз долу-горе знам какво е мнението на президента, но нещо трябва да се промени, за да тръгне отбора в друга посока. Мене не ме е страх от никой, нито от ЦСКА. Вчера гледах Левски и Берое – ужасна разликата, лошото е, че няма кой да ни помогне на нас. В крайна сметка нямаме точки, но играчите не мога да ги обвиня", завърши треньорът на "жълто-зелените".

