Атанас Атанасов: В ход е проруска кампания за влияние върху президентските избори

В ход е проруска кампания за оказване на влияние върху предстоящите президентски избори и евентуални предсрочни парламентарни избори. Това заяви в декларация от парламентарната трибуна Атанас Атанасов от ПП-ДБ.

"България е една от главните цели на руските специални служби поради предстоящо присъединяване към еврозоната от 1 януари и предстоящите президентски избори".

По думите му се цели подкопаване на подкрепата за Украйна, директна намеса в политическите процеси, предизвикване на дестабилизация, дискредитиране и отслабване на демократични институции и засилване на разделението в обществото".

Крайната задача е инсталиране на "зависимо и марионетно правителство и проруски президент", коментира още Атанасов.

Той заяви, че у нас се активират и финансират проруски политически проекти, медии, неправителствени организации, паравоенни структури, футболни хулигани, мотоциклетни клубове и други.