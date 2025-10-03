БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Един човек е загинал при наводнението в комплекс...
Чете се за: 06:55 мин.
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
Щабът към МВР се събира на спешно заседание, очаквайте извънредна емисия „По света и у нас“ в 14.58 ч.

Атанас Атанасов: В ход е проруска кампания за влияние върху президентските избори

Цели се инсталиране на марионетно правителство и проруски президент, заяви депутатът от ПП-ДБ

Атанас Атанасов
Снимка: БТА
В ход е проруска кампания за оказване на влияние върху предстоящите президентски избори и евентуални предсрочни парламентарни избори. Това заяви в декларация от парламентарната трибуна Атанас Атанасов от ПП-ДБ.

"България е една от главните цели на руските специални служби поради предстоящо присъединяване към еврозоната от 1 януари и предстоящите президентски избори".

По думите му се цели подкопаване на подкрепата за Украйна, директна намеса в политическите процеси, предизвикване на дестабилизация, дискредитиране и отслабване на демократични институции и засилване на разделението в обществото".

Крайната задача е инсталиране на "зависимо и марионетно правителство и проруски президент", коментира още Атанасов.

Той заяви, че у нас се активират и финансират проруски политически проекти, медии, неправителствени организации, паравоенни структури, футболни хулигани, мотоциклетни клубове и други.

