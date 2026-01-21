Атанас Чернев премина в Кайзерслаутерн

Отборът на Кайзерслаутерн представи българския национал Атанас Чернев като ново попълнение в отбраната. 23-годишният защитник преминава в клуба от Втора Бундеслига под наем до края на сезона от португалския Ещрела Амадора, като в договора е включена и опция за откупуване.

Роденият в Пловдив бранител е продукт на школата на Ботев (Пловдив), а в развитието си има и престой в Испания, където игра под наем за формацията на Хетафе до 19 години. Чернев е записал 15 мача за националния отбор на България до 21 години, както и две срещи с екипа на мъжкия национален тим.

През миналото лято защитникът премина в Ещрела Амадора и бързо се наложи като титуляр, записвайки 15 мача в португалското първенство. Договорът му с клуба е до 30 юни 2028 година.