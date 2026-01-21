БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 03:37 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Атанас Чернев премина в Кайзерслаутерн

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Роденият в Пловдив бранител е продукт на школата на Ботев.

Атанас Чернев
Снимка: 1. FC Kaiserslautern
Слушай новината

Отборът на Кайзерслаутерн представи българския национал Атанас Чернев като ново попълнение в отбраната. 23-годишният защитник преминава в клуба от Втора Бундеслига под наем до края на сезона от португалския Ещрела Амадора, като в договора е включена и опция за откупуване.

Роденият в Пловдив бранител е продукт на школата на Ботев (Пловдив), а в развитието си има и престой в Испания, където игра под наем за формацията на Хетафе до 19 години. Чернев е записал 15 мача за националния отбор на България до 21 години, както и две срещи с екипа на мъжкия национален тим.

През миналото лято защитникът премина в Ещрела Амадора и бързо се наложи като титуляр, записвайки 15 мача в португалското първенство. Договорът му с клуба е до 30 юни 2028 година.

„С Атанас Чернев привлякохме футболист, който напълно отговаря на търсения от нас профил. Той е талантлив, агресивен, силен във въздушните единоборства и разполага с необходимото физическо присъствие за нашия стил на игра. Макар да е централен защитник, притежава гъвкавост да бъде използван по цялата отбранителна линия“, заяви спортният директор на Кайзерслаутерн Марсел Клос.

#Кайзерслаутерн #Атанас Чернев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
3
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия
4
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
5
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев
6
В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
4
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: Европейски футбол

Намериха брата на Неманя Видич мъртъв в Белград
Намериха брата на Неманя Видич мъртъв в Белград
Луис Енрике: Заслужавахме да спечелим, но нямахме късмет Луис Енрике: Заслужавахме да спечелим, но нямахме късмет
Чете се за: 01:17 мин.
Винисиус: Няма да съм перфектен, но винаги ще давам всичко от себе си Винисиус: Няма да съм перфектен, но винаги ще давам всичко от себе си
Чете се за: 02:30 мин.
Тер Щеген преминава в Жирона под наем Тер Щеген преминава в Жирона под наем
Чете се за: 01:22 мин.
Микел Артета: Можем да се конкурираме с всеки един отбор Микел Артета: Можем да се конкурираме с всеки един отбор
Чете се за: 01:52 мин.
Киву: Арсенал спечели заслужено, готови сме да се борим Киву: Арсенал спечели заслужено, готови сме да се борим
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на...
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства в Черно море Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства в Черно море
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Европол разби най-голямата мрежа за синтетични наркотици в Европа
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ