Атанас Петров: Показахме, че прословутият български дух може да съществува и в колективен спорт

Селекционерът на националния тим по волейбол за жени до 19 години, който става световен шампион, Атанас Петров бе награден за най-добър треньор в България за месец юли. Самият тим нямаше конкуренция за най-добър отбор на месеца с 28 гласа от 29 участници в анкетата, стъпвайки на световния връх.

"Благодаря за момичетата не само за представянето, но и за начина, по който побеждаваха съперничките си. Ние сме свикнали за прословутия български дух, но не и в колективните спортове. Трябва да се благодари надолу по веригата на всички, които са си свършили работата - треньорите в школите, в клубовете. Федерацията ни предостави най-добрите условия за подготовка", каза Атанас Петров.

"Процесът започна още със спечелването на европейската титла преди година. Ние сме много добър колектив. Имахме затруднения преди първенството, защото направихме допитвания за контроли към много отбори, но получихме много откази. Участвахме в Балканиадата, която също спечелихме, а това не се беше случвало в последните години. Загубихме само един мач в последно време. Явно е, че се работи правилно. Отборът до 21 години е четвърти в света, което също е голям успех. През следващата година ще има европейско първенство до 18 години, което е единственият голям форум. То започва с квалификационен цикъл. Част от тези момичетата ще участват и на това първенство", каза още треньор №1 в България.

"Благодаря на всички. Не знам дали още сме осъзнали какво сме постигнали. Ние нямаме и много време да го мислим, защото малко празнувахме, а сега се готвим вече с клубовете си", каза Вяра Парапунова.

"Благодарим на федерацията, на щаба, на отбора. Не знам дали разбрахме какво сме постигнали, но каквото и да се случи, ние оставаме здраво стъпили на земята", добави Никол Окоро.