Петър Кънев: В България имаме нужда от още 20 или 30 спортни зали с малък капацитет

Вицепрезидентът на волейболната федерация Петър Кънев говори на пресконференцията, на която женският тим до 19 години, който стана световен шампион преди повече от месец, бе награден за отбор на месеца в България.

"Във федерацията сме изключително доволни от успеха. Волейболът се утвърди като най-успешният роден колективен спорт. Когато започнахме преди пет години, имаше само три отбора, които искаха да участват в женското първенство - Марица Пловдив, ЦСКА и Славия. Може би отивахме към изчезване на спорта. Постепенно нещата започваха да се случват. И през този сезон Демакс групата ще има 10 отбора, а имаме 15 заявки от отбори за женска Б група", каза Кънев.

"В България вече имаме достатъчно големи зали за спорт, не ни трябват повече. Ние сме на мнение, че трябва да се направят още 20 или 30 зали, като тези в Драгоман и Стара Загора, които са за по няколкостотин зрители. Тогава ще имаме добра инфраструктура за спорта", убеден е вицепрезидентът на волейболната федерация.

Според него тогава "ще има приток на спонсори в женския волейбол".