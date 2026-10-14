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Атентатът в Рияд доведе до отлагането на Six Kings Slam

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Спорт
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Сред звездите, които се очакваше да участват в турнира, бяха Карлос Алкарас, Новак Джокович, Александър Зверев и Тейлър Фриц.

карлос алкарас жауме мунар първите полуфиналисти токио
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Демонстративният тенис турнир „Six Kings Slam“ в Рияд беше отложен за края на декември заради опасения за сигурността, обявиха организаторите. Надпреварата трябваше да се проведе между 21 и 24 октомври, но след кървав атентат на международното летище в саудитската столица, при който загинаха 12 души, а над 300 бяха ранени, бе взето решение за промяна на датите.

Сред звездите, които се очакваше да участват в турнира, бяха Карлос Алкарас, Новак Джокович, Александър Зверев и Тейлър Фриц. Световният №1 Яник Синер също беше сред първоначално обявените участници, но се оттегли заради контузия.

„Six Kings Slam“ се отличава с рекорден награден фонд, а новите дати за провеждането му са 27-30 декември.

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