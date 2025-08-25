Атлетик Билбао запази пълния си актив от началото на сезона

Отборът на Атлетик Билбао записа втори пореден успех и продължава с пълен актив от 6 точки в Ла Лига. Баските победиха у дома с минималното 1:0 Райо Валекано.

Единственото попадение в срещата на „Сан Мамес“ реализиран от Ойан Сансет в 66-ата минута от дузпа. Нарушението в наказателното поле, довело до 11-метровия наказателен удар, беше извършено от Флориан Лежуен срещу Сансет. Ситуацията първоначално беше прегледана от ВАР, след което Сансет се разписа от бялата точка.

Домакините бяха по-активни през целия двубой и пропуснаха още няколко добри голови положения чрез звездата на тима Нико Уилямс и Алекс Беренгер.

Хорхе де Фрутос и Флориан Лежуен направиха неуспешни опити да променят развоя на срещата в полза на столичани, които имат 3 точки от 2 мача.



В следващия кръг Атлетик Билбао ще гостува на Бетис.