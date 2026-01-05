Атлетико Мадрид и Реал Сосиедад не излъчиха победител в Ла Лига

Атлетико Мадрид и Реал Сосиедад не успяха да се победят в Ла Лига. Двата отбора завършиха наравно след 1:1 в мач от 18-ия кръг.

В самия край на първата част гол за Реал Сосиедад беше отменен заради засада, но в 50-ата минута попадение с глава на Александър Сьорлот даде аванс в полза на столичани.

Само пет минути след това Гонсало Гедеш се възползва от подаване на Такефуса Кубо и изравни резултата в дебюта на новия треньор на баските Пелегрино Матарацо.

Атлетико Мадрид пропусна възможността да запише пети пореден успех във всички турнири, но се изравни с намиращия се на трето място в класирането Виляреал, като двата отбора имат по 38 точки.

Реал Сосиедад е едва на 15-та позиция в класирането на испанското първенство с 18 точки.