Атлетико Мадрид оглави Ла Лига след успех над Севиля

Атлетико Мадрид постигна убедителна победа с 3:1 при гостуването си на Севиля в среща от третия кръг на Ла Лига. Столичани решиха двубоя още през първото полувреме, когато реализираха три пъти и не оставиха много шансове на домакините за обрат.

Алекс Баена даде аванс на Атлетико още в 4-ата минута, а в 26-ата Адемола Луукман удвои преднината на гостите. Само седем минути по-късно Баена отново беше точен и „дюшекчиите“ се оттеглиха на почивката с комфортен аванс от три гола.

Севиля опита да се върне в мача след паузата и успя да намали изоставането си в 67-ата минута чрез Мигел Анхел Сиера. Малко преди това Луукман беше отбелязал втория си гол в срещата, но попадението му беше отменено след намесата на ВАР.

До края домакините така и не успяха да създадат достатъчно опасности, за да поставят под сериозно напрежение Атлетико. Така мадридчани се върнаха към победите след равенството с Виляреал в предишния кръг и поне временно се изкачиха на върха в класирането.

За Севиля поражението е първо от началото на сезона, след като тимът беше спечелил предишните си два мача.

В следващия кръг Атлетико ще гостува на Атлетик Билбао на 5 септември, докато ден по-късно Севиля ще има визита на Еспаньол.