Атлетико Мадрид с първа оферта за Леон Горецка

Испанският Атлетико Мадрид е отправил първа оферта към Байерн Мюнхен за придобиването на Леон Горецка и е готов да поеме заплатата му до лятото, съобщи вестник „Марка“.

Изданието също така допълва, че самият футболист е изразил желание да се присъедини към отбора на Диего Симеоне и да замени завърналия се във Висшата лига на Англия Конър Галахър, който от две седмици е в Тотнъм.

31-годишният Горецка има контракт с "баварците" до юни тази година, което означава, че през лятото може да напусне като свободен агент. Изданието също така подчертава, че офертата на Атлетико за халфа е между 2 и 3 милиона евро, както и заплатата от 8.5 милиона евро, колкото остава да получи до юни.

Германецът няколко пъти отпадаше от състава на Байерн, но под ръководството на Венсан Компани той получава доста повече време. Въпреки това, избор номер 1 в средата на терена си остават Йозуа Кимих и Александър Павлович. Той вече даде интервю за вестник „Ди Цайт“ и обясни, че „иска да опита кариера в друго първенство, на друго ниво зад граница“.