БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:57 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Атлетико Мадрид с първа оферта за Леон Горецка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Според испанския вестник "Марка", германецът сам е поискал да се присъедини към "дюшекчиите".

атлетико мадрид първа оферта леон горецка
Снимка: БТА

Испанският Атлетико Мадрид е отправил първа оферта към Байерн Мюнхен за придобиването на Леон Горецка и е готов да поеме заплатата му до лятото, съобщи вестник „Марка“.

Изданието също така допълва, че самият футболист е изразил желание да се присъедини към отбора на Диего Симеоне и да замени завърналия се във Висшата лига на Англия Конър Галахър, който от две седмици е в Тотнъм.

31-годишният Горецка има контракт с "баварците" до юни тази година, което означава, че през лятото може да напусне като свободен агент. Изданието също така подчертава, че офертата на Атлетико за халфа е между 2 и 3 милиона евро, както и заплатата от 8.5 милиона евро, колкото остава да получи до юни.

Германецът няколко пъти отпадаше от състава на Байерн, но под ръководството на Венсан Компани той получава доста повече време. Въпреки това, избор номер 1 в средата на терена си остават Йозуа Кимих и Александър Павлович. Той вече даде интервю за вестник „Ди Цайт“ и обясни, че „иска да опита кариера в друго първенство, на друго ниво зад граница“.

#ФК Байерн Мюнхен #ФК Атлетико Мадрид #Леон Горецка

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
2
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
3
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
4
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
Консултациите за служебен премиер продължават
5
Консултациите за служебен премиер продължават
Колеги скърбят за д-р Костадинов след фатален инцидент край Телиш
6
Колеги скърбят за д-р Костадинов след фатален инцидент край Телиш

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
2
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
3
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
5
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Европейски футбол

Нападател сменя Уулвс с Кристъл Палас
Нападател сменя Уулвс с Кристъл Палас
Лукас Пакета се завръща във Фламенго Лукас Пакета се завръща във Фламенго
Чете се за: 03:12 мин.
Луис Енрике: Не мисля, че някой друг може да се счита за по-голям фаворит от нас Луис Енрике: Не мисля, че някой друг може да се счита за по-голям фаворит от нас
Чете се за: 02:02 мин.
Мбапе: Не става въпрос за качество или тактика, а за желание Мбапе: Не става въпрос за качество или тактика, а за желание
Чете се за: 01:35 мин.
Гуардиола благодари на Моуриньо за победата над Реал Гуардиола благодари на Моуриньо за победата над Реал
Чете се за: 01:50 мин.
Моуриньо: Имах чувството, че стадионът ще се срути Моуриньо: Имах чувството, че стадионът ще се срути
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо четене да се ограничат секциите в държави извън ЕС до 20 След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо четене да се ограничат секциите в държави извън ЕС до 20
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Васил Терзиев за платеното паркиране: Ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето Васил Терзиев за платеното паркиране: Ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
ЕС включи Иранската революционна гвардия в списъка си в терористични организации ЕС включи Иранската революционна гвардия в списъка си в терористични организации
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Петролна блокада, военни удари или преговори - какво предстои в...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си...
Чете се за: 00:45 мин.
Икономика
Какво да очакват зрителите на финала за избор на представител на...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ