Атлетико постави ултиматум на Хулиан Алварес за бъдещето му

Атлетико Мадрид е поставил краен срок на Хулиан Алварес да вземе решение за бъдещето си. Аржентинският нападател трябва до неделя да избере дали да остане при "дюшекчиите“, или да отвори вратата за евентуален трансфер в Арсенал.

Предпочитаният вариант за Алварес остава преминаване в Барселона, но от Атлетико са го информирали както публично, така и в лични разговори, че няма да водят преговори с каталунския клуб за негов трансфер.

Ситуацията е поставила нападателя в трудна позиция. Според информацията Алварес все още не е дал индикации, че е готов сериозно да обмисли завръщане във Висшата лига и преминаване в Арсенал.

От своя страна английският шампион не планира да предприема конкретни действия, докато самият футболист не покаже ясно желание да стане част от състава на Микел Артета. В Арсенал смятат, че на този етап вероятността сделката да бъде осъществена остава малка.

В Испания пък се смята, че колкото по-дълго продължава несигурността около решението на Алварес, толкова по-вероятно става той в крайна сметка да остане в Атлетико.

Нападателят няма да бъде част от състава за предстоящия двубой със Севиля. Диего Симеоне потвърди отсъствието му, след като аржентинецът не е тренирал с отбора през последните три дни.

Изпълнителният директор на Атлетико Мигел Анхел Хил Марин също коментира състоянието на футболиста и призна, че ситуацията му се отразява сериозно.

"Той преминава през много труден момент. Имаше хора, които го подведоха и го оставиха объркан. Познавам го, работя с него от известно време и той е страхотен човек, голям професионалист и отличен футболист. В момента е напълно объркан и преминава през много трудна ситуация както в личен, така и в професионален план“, заяви Хил Марин.

Микел Артета от своя страна отказа да потвърди конкретен интерес към бившия нападател на Манчестър Сити. Испанецът подчерта, че около Арсенал постоянно се появяват множество трансферни спекулации и че футболистите му са информирани директно, когато клубът действително планира да привлече конкурент на тяхната позиция.

Така броени дни преди затварянето на трансферния прозорец бъдещето на Хулиан Алварес остава неясно. Барселона е предпочитаният от него вариант, но Атлетико отказва подобна сделка, а Арсенал ще предприеме ход само ако получи ясен знак от самия нападател.