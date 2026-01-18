Аугсбург и Фрайбург си вкараха 4 гола в Бундеслигата

Аугсбург и Фрайбург не успяха да се победят в Бундеслигата. Двата отбора завършиха наравно след 2:2 в мач от 18-ия кръг. И четирите попадения в срещата паднаха през втората част, а баварците пропиляха аванс от два гола, а в последните минути можеше дори да допуснат поражение.

Аугсбург вече има 16 точки и се намира на 15-то място в класирането, Фрайбург пък е на 8-ма позиция с 24 пункта.

В 47-ата минута Матиас Гинтер не се намеси добре при центриране и топката достигна до Клод-Морис, който успя да открие резултата в полза на Аугсбург. Малко след това домакините удвоиха чрез резервата Елвис Реджбекай, който с глава не остави шанс на Атуболу.

Фрайбург намали изоставането си в 60-ата минута чрез Юито Сузуки, който се разписа след удар от въздуха. Само 120 секунди по-късно Игор Матанович изравни резултата, след като се разписа от непосредствена близост.

Десет минути преди края на редовното време Матанович се разписа и направи пълен обрат, но след справка с ВАР попадението бе отменено.