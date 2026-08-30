Аугсбург започна сезона с категорична победа над новака Шалке 04

Аугсбург стартира по убедителен начин новия сезон в Бундеслигата, след като се наложи с 3:0 над новака Шалке 04 в двубой от първия кръг. Срещата беше наблюдавана от трибуните и от новия селекционер на германския национален отбор Юрген Клоп.

Домакините поведоха в 18-ата минута след сериозна грешка на вратаря на Шалке Лорис Кариус. Стражът опита да поднови играта, но изпрати топката към празно пространство и Аугсбург бързо се възползва. Антон Каде получи възможност да центрира към Михаел Грегорич, който без затруднения завърши атаката за 1:0.

Шалке, който се завърна в германския елит за първи път от 2023 година, успя да избегне второ попадение преди почивката. Муса Сила се намеси решително и изчисти топката от голлинията, запазвайки надеждите на гостите за обрат.

Задачата на Шалке обаче стана значително по-трудна малко след изтичането на час игра. Рон Шаленберг получи червен картон и остави своя тим с човек по-малко, а Аугсбург се възползва от численото си преимущество в заключителната част на срещата.

В 79-ата минута Антон Каде добави гол към асистенцията си и удвои преднината на домакините, с което до голяма степен реши изхода от двубоя.

Крайното 3:0 беше оформено в заключителните минути от Родриго Рибейро, който направи победата още по-убедителна и поднесе подходящ подарък на старши треньора Мануел Баум за рождения му ден.

Така Аугсбург прибави първите си три точки за новия сезон в Бундеслигата, докато завръщането на Шалке 04 сред най-добрите започна с тежко поражение.