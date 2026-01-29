БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:57 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Australian Open 2026: Синер и Джокович се изправят за шести път на полуфинал в турнир от Големия шлем

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 06:52 мин.
ATP
Запази

Сблъсъкът е на 30 януари, петък и ще започне не преди 10:30 часа българско време. Първият полуфинал противопоставя Карлос Алкарас и Александър Зверев. За пети път в Откритата ера, първите четирима поставени достигат до полуфиналите в Мелбърн.

Новак Джокович, Яник Синер
Снимка: БТА
Слушай новината

Яник Синер е изправен пред предизвикателството да спечели трета поредна титла от Откритото първенство на Австралия, но преди това трябва да преодолее Новак Джокович на полуфиналите в Мелбърн в петък. Италианецът ще спори с човека с най-много титли на сингъл в историята на турнира - 10, и не само, с човека носител на рекордните 24 трофея от Големия шлем.

Вторият поставен в схемата Синер спечели първия си турнир от Големия шлем в Мелбърн през 2024 г. след обрат над Даниил Медведев. Миналата година той победи Александър Зверев в три сета, за да защити титлата си. Талантливият Синер вече притежава и титлите от Откритото първенство на САЩ и Уимбълдън.

Джокович, преследващ рекордната си 25-та титла от Големия шлем, за последно достигна финала на Откритото първенство на Австралия през 2023 г., когато победи Стефанос Циципас в три сета за 10-ата си и последна засега титла в Мелбърн.

Синер и Джокович се срещнаха на Australian Open преди две години, а италианецът спечели в четири сета и не се изправи пред нито една точка за пробив.

Джокович, четвърти поставен, ще стане най-възрастният мъж в Откритата ера, достигнал финала в Мелбърн на 38 години и 255 дни, ако победи Синер. Настоящият рекорд принадлежи на Кен Роузвол, който стига до мача за титлата през 1972 г. на 37 години и 62 дни.

Ако Синер триумфира, той ще се класира за шестия си пореден финал на турнир от Големия шлем и ще стане първият играч в историята, спечелил шест поредни мача срещу легендата Джокович.

Петъчният полуфинален сблъсък, който ще започне не преди 10:30 българско време ще бъде 11-ият път, в който двамата ще се изправят един срещу друг на корта.

Всичките четири победи на сърбина дойдоха в първите им пет срещи между 2021 и 2023 г., докато защитаващият титлата шампион е спечелил последните пет мача.

Двамата са се срещали пет пъти в предишни турнири от Големия шлем - три пъти на Уимбълдън, веднъж на Откритото първенство на Франция и веднъж на Откритото първенство на Австралия през 2024 г.

Пътят на Джокович до финалната четворка е всичко друго, но не и категоричен. Той премина осминафиналите след отказване на съперника му Якуб Меншик, и едва ли някой е предполагал, че сценарият може да се повтори и в следващия кръг. Ноле имаше за опонент Лоренцо Музети на четвъртфинала. Травма на италианеца в третия сет доведе до отказването му, след като водеше с два сета на сърбина.

Синер имаше далеч по-справедливо достигане до полуфиналите, макар и неговият първи съперник в турнира Юго Гастон да се оттегли от срещата. След това италианецът победи всички свои опоненти с изключение на един в три сета.

Световният номер 2 е изправен пред предизвикателството не само да отстрани Джокович за място на финала, но и да стане вторият играч в Откритата ера, който печели титлата в Мелбърн три поредни години. Нещо, което именно неговият именит опонент на полуфинала е постигал цели два пъти - 2011, 2012, 2013 и 2019, 2020, 2021 година.

Статистика на директните двубои между Новак Джокович и Яник Синер:

2025 - Уимбълдън, Полуфинал - Победа за Синер с 6:3, 6:3, 6:4

2025 - Ролан Гарос, Полуфинал - Победа за Синер с 6:4, 7:5, 7:6(3)

2024 - Шанхай Мастърс, Финал - Победа за Синер с 7:6(4), 6:3

2024 - Открито първенство на Австралия, Полуфинал - Победа за Синер с 6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3

2023 - Купа Дейвис, Полуфинал - Победа за Синер с 6:2, 2:6, 7:5

2023 - Финали на ATP, Финал - Победа за Джокович с 6:3, 6:3

2023 - Финали на ATP, групова фаза - Победа за Синер с 7:5, 6:7(5), 7:6(2)

2023 - Уимбълдън, Полуфинал - Победа за Джокович с 6:3, 6:4, 7:6(4)

2022 - Уимбълдън, Четвъртфинал - Победа за Джокович с 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2

2021 - Монте Карло Мастърс, 1/32 финал - Победа за Джокович с 6:4, 6:2

Още от статистиката. За пети път в Откритата ера, първите четирима поставени достигат до полуфиналите в Мелбърн.

„Страхотно е, че Новак играе все още на много, много високо ниво. Това е турнир от Големия шлем, винаги е много трудно срещу Новак. Очевидно е, че той има огромен опит. Виждате го на корта, той знае как да се справи с всяка ситуация по най-добрия възможен начин. Аз, като 24-годишен, имам късмета да имам някой като него пред очите си и се надявам да науча нещо. Приемам това, като нещо положително. Той е вдъхновение за всички нас и особено за младите играчи", заяви Синер по адрес на легендарния си съперник.

„Надявам се да мога да покажа най-добрата си игра в този мач, за да имам шансове. Не чувствам, че гоня Синер и Алкарас, продължавам да създавам своя собствена история. Титлите от Големия шлем са една от най-големите причини, поради които продължавам да се състезавам и да играя тенис. Да, те са по-добри в момента от мен и всички останали, това е страхотно. Но това означава ли, че ще изляза с бял флаг? Не. Ще се боря до последния удар, до последната точка и ще направя всичко възможно, за да го предизвикам", каза Джокович преди полуфиналния сблъсък.

Първият полуфинал противопоставя Карлос Алкарас и Александър Зверев в 5:30 ч. българско време. Не преди 10:30 стартира и сблъсъкът Синер - Джокович.

Свързани статии:

Australian Open 2026: Алкарас срещу Зверев - за кого от двамата ще се окаже фатален 13-ият сблъсък помежду им
Australian Open 2026: Алкарас срещу Зверев - за кого от двамата ще се окаже фатален 13-ият сблъсък помежду им
Световният номер 1 Алкарас и третият в ранглистата Зверев се...
Чете се за: 03:45 мин.
#Australian Open 2026 #Яник Синер #Новак Джокович

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
2
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
3
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
4
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
5
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Консултациите за служебен премиер продължават
6
Консултациите за служебен премиер продължават

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
2
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Aнализи

Пътят към Олимпиадата, изминат през болката: Максим Наумов и неговата сбъдната мечта
Пътят към Олимпиадата, изминат през болката: Максим Наумов и неговата сбъдната мечта
28 януари 1996 г.: Денят, в който Борис Бекер печели последната си титла от Големия шлем 28 януари 1996 г.: Денят, в който Борис Бекер печели последната си титла от Големия шлем
Чете се за: 05:22 мин.
Спортните събития, които бележат 2026 година Спортните събития, които бележат 2026 година
Чете се за: 10:17 мин.
Пътят на Джокович към титла №25 се отваря – но сериозните препятствия остават Пътят на Джокович към титла №25 се отваря – но сериозните препятствия остават
Чете се за: 05:37 мин.
Иля Малинин - момчето, което изпревари времето си и прескочи границите във фигурното пързаляне Иля Малинин - момчето, което изпревари времето си и прескочи границите във фигурното пързаляне
6746
Чете се за: 09:05 мин.
От бедняшките квартали до европейската слава: Н’Голо Канте и неговата история за талант, упоритост и човечност От бедняшките квартали до европейската слава: Н’Голо Канте и неговата история за талант, упоритост и човечност
Чете се за: 12:30 мин.

Водещи новини

Изкривена реалност: Все по-честно стари снимки и клипове се представят за актуални
Изкривена реалност: Все по-честно стари снимки и клипове се...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Васил Терзиев за платеното паркиране: Ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето Васил Терзиев за платеното паркиране: Ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Атанас Зафиров: БСП излиза отслабена от това управление
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Чете се за: 04:00 мин.
Регионални
АПИ отговори имало ли е "черен лед" на пътя край Телиш...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо четене да се...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ