Australian Open 2026: Синер и Джокович се изправят за шести път на полуфинал в турнир от Големия шлем

Яник Синер е изправен пред предизвикателството да спечели трета поредна титла от Откритото първенство на Австралия, но преди това трябва да преодолее Новак Джокович на полуфиналите в Мелбърн в петък. Италианецът ще спори с човека с най-много титли на сингъл в историята на турнира - 10, и не само, с човека носител на рекордните 24 трофея от Големия шлем.

Вторият поставен в схемата Синер спечели първия си турнир от Големия шлем в Мелбърн през 2024 г. след обрат над Даниил Медведев. Миналата година той победи Александър Зверев в три сета, за да защити титлата си. Талантливият Синер вече притежава и титлите от Откритото първенство на САЩ и Уимбълдън.

Джокович, преследващ рекордната си 25-та титла от Големия шлем, за последно достигна финала на Откритото първенство на Австралия през 2023 г., когато победи Стефанос Циципас в три сета за 10-ата си и последна засега титла в Мелбърн.

Синер и Джокович се срещнаха на Australian Open преди две години, а италианецът спечели в четири сета и не се изправи пред нито една точка за пробив.

Джокович, четвърти поставен, ще стане най-възрастният мъж в Откритата ера, достигнал финала в Мелбърн на 38 години и 255 дни, ако победи Синер. Настоящият рекорд принадлежи на Кен Роузвол, който стига до мача за титлата през 1972 г. на 37 години и 62 дни.

Ако Синер триумфира, той ще се класира за шестия си пореден финал на турнир от Големия шлем и ще стане първият играч в историята, спечелил шест поредни мача срещу легендата Джокович.

Петъчният полуфинален сблъсък, който ще започне не преди 10:30 българско време ще бъде 11-ият път, в който двамата ще се изправят един срещу друг на корта.

Всичките четири победи на сърбина дойдоха в първите им пет срещи между 2021 и 2023 г., докато защитаващият титлата шампион е спечелил последните пет мача.

Двамата са се срещали пет пъти в предишни турнири от Големия шлем - три пъти на Уимбълдън, веднъж на Откритото първенство на Франция и веднъж на Откритото първенство на Австралия през 2024 г.

Пътят на Джокович до финалната четворка е всичко друго, но не и категоричен. Той премина осминафиналите след отказване на съперника му Якуб Меншик, и едва ли някой е предполагал, че сценарият може да се повтори и в следващия кръг. Ноле имаше за опонент Лоренцо Музети на четвъртфинала. Травма на италианеца в третия сет доведе до отказването му, след като водеше с два сета на сърбина.

Синер имаше далеч по-справедливо достигане до полуфиналите, макар и неговият първи съперник в турнира Юго Гастон да се оттегли от срещата. След това италианецът победи всички свои опоненти с изключение на един в три сета.

Световният номер 2 е изправен пред предизвикателството не само да отстрани Джокович за място на финала, но и да стане вторият играч в Откритата ера, който печели титлата в Мелбърн три поредни години. Нещо, което именно неговият именит опонент на полуфинала е постигал цели два пъти - 2011, 2012, 2013 и 2019, 2020, 2021 година.

Статистика на директните двубои между Новак Джокович и Яник Синер:

2025 - Уимбълдън, Полуфинал - Победа за Синер с 6:3, 6:3, 6:4

2025 - Ролан Гарос, Полуфинал - Победа за Синер с 6:4, 7:5, 7:6(3)

2024 - Шанхай Мастърс, Финал - Победа за Синер с 7:6(4), 6:3

2024 - Открито първенство на Австралия, Полуфинал - Победа за Синер с 6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3

2023 - Купа Дейвис, Полуфинал - Победа за Синер с 6:2, 2:6, 7:5

2023 - Финали на ATP, Финал - Победа за Джокович с 6:3, 6:3

2023 - Финали на ATP, групова фаза - Победа за Синер с 7:5, 6:7(5), 7:6(2)

2023 - Уимбълдън, Полуфинал - Победа за Джокович с 6:3, 6:4, 7:6(4)

2022 - Уимбълдън, Четвъртфинал - Победа за Джокович с 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2

2021 - Монте Карло Мастърс, 1/32 финал - Победа за Джокович с 6:4, 6:2

Още от статистиката. За пети път в Откритата ера, първите четирима поставени достигат до полуфиналите в Мелбърн.

„Страхотно е, че Новак играе все още на много, много високо ниво. Това е турнир от Големия шлем, винаги е много трудно срещу Новак. Очевидно е, че той има огромен опит. Виждате го на корта, той знае как да се справи с всяка ситуация по най-добрия възможен начин. Аз, като 24-годишен, имам късмета да имам някой като него пред очите си и се надявам да науча нещо. Приемам това, като нещо положително. Той е вдъхновение за всички нас и особено за младите играчи", заяви Синер по адрес на легендарния си съперник.

„Надявам се да мога да покажа най-добрата си игра в този мач, за да имам шансове. Не чувствам, че гоня Синер и Алкарас, продължавам да създавам своя собствена история. Титлите от Големия шлем са една от най-големите причини, поради които продължавам да се състезавам и да играя тенис. Да, те са по-добри в момента от мен и всички останали, това е страхотно. Но това означава ли, че ще изляза с бял флаг? Не. Ще се боря до последния удар, до последната точка и ще направя всичко възможно, за да го предизвикам", каза Джокович преди полуфиналния сблъсък.

Първият полуфинал противопоставя Карлос Алкарас и Александър Зверев в 5:30 ч. българско време. Не преди 10:30 стартира и сблъсъкът Синер - Джокович.