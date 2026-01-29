Australian Open 2026: Алкарас срещу Зверев - за кого от двамата ще се окаже фатален 13-ият сблъсък помежду им

Първият полуфинал на Откритото първенство на Австралия протовопоставя Карлос Алкарас и Александър Зверев. Съперничеството между двамата е изравнено - 6 победи за Алкарас и 6 победи за Зверев. През 2025 г. те се срещнаха само веднъж - на полуфиналите на Мастърса в Синсинати, където победата бе за испанеца в два сета.

Зверев обаче е побеждавал Алкарас в Мелбърн - през 2024-а, когато го отстрани на 1/4-финалите. Най-доброто представяне на 28-годишния германец в Австралия е достигането му до финала миналата година, където загуби от Яник Синер.

Тази година испанецът записа най-добрата си кампания в Мелбърн, класирайки се за първи път на полуфинал. Той е устремен да стане 12-ият мъж в Откритата ера, достигнал до финала и на четирите турнира от Големия шлем. На 22 години Карлос Алкарас е истинска спортна легенда - притежава шест титли от Мейджъра, две от US Open (2022, 2025), две от Уимбълдън (2023, 2024) и две от Ролан Гарос (2024, 2025).

Световният номер 1 се наслаждава на моментите си на корта и влиза като фаворит в срещата с третия в ранглистата германец, който се надява най-накрая да завоюва първата си титла в Мелбърн и първа изобщо от Големия шлем.

Несъмнено Зверев познава добре играта на своя опонент и знае много добре какво да очаква от сблъсъка с него. Той премина по-трудно през първите пет изпитания в Мелбърн Парк. Миналогодишният финалист впечатли със солидния си сервис, показва в добра форма и ще има достатъчно сили, за да се изправи срещу Алкарас с пълна сила.

От четиримата играчи стигнали до полуфиналите, испанецът обаче е единственият, който все още не е загубил сет.

Алкарас и Зверев се срещат за 13-ти път на корта, като резултатът от преките им двубои до момента е 6 победи за испанеца и шест за германеца. За пети път те се изправят в дуел на турнир от Големия шлем, като резултатът отново е равен 2-2. Двамата са играли само един път за титлата, това се случи на Ролан Гарос през 2024-а, когато испанецът спечели с 3:2 сета, за да завоюва и първия си трофей в Париж.

„Гледах мачовете му през целия турнир и нивото, което играе досега, беше впечатляващо, така че ще бъде страхотна битка. Ще бъда готов, със сигурност. Развълнуван съм да играя с него тук на полуфинал. Знам какво трябва да направя. Ще бъда добре подготвен за този мач и ако иска да ме победи, трябва да се поти много", заяви Алкарас.

„В моя случай все още преследвам така желаната първа титла от Шлема. Все още искам да го постигна, но също така искам да се наслаждавам на тениса си. В момента правя това и това е най-важното за мен", коментира Зверев.

Мачът Алкарас - Зверев започва в 5:30 ч. българско време.