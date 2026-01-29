БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:57 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Australian Open 2026: Алкарас срещу Зверев - за кого от двамата ще се окаже фатален 13-ият сблъсък помежду им

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
Запази

Световният номер 1 Алкарас и третият в ранглистата Зверев се изправят в първия полуфинал на 30 януари, петък. Вторият противопоставя Яник Синер и Новак Джокович. За пети път в Откритата ера, първите четирима в схемата достигат до полуфиналите в Мелбърн.

карлос алкарас спечели петсетовата битка александър зверев финала ролан гарос
Слушай новината

Първият полуфинал на Откритото първенство на Австралия протовопоставя Карлос Алкарас и Александър Зверев. Съперничеството между двамата е изравнено - 6 победи за Алкарас и 6 победи за Зверев. През 2025 г. те се срещнаха само веднъж - на полуфиналите на Мастърса в Синсинати, където победата бе за испанеца в два сета.

Зверев обаче е побеждавал Алкарас в Мелбърн - през 2024-а, когато го отстрани на 1/4-финалите. Най-доброто представяне на 28-годишния германец в Австралия е достигането му до финала миналата година, където загуби от Яник Синер.

Тази година испанецът записа най-добрата си кампания в Мелбърн, класирайки се за първи път на полуфинал. Той е устремен да стане 12-ият мъж в Откритата ера, достигнал до финала и на четирите турнира от Големия шлем. На 22 години Карлос Алкарас е истинска спортна легенда - притежава шест титли от Мейджъра, две от US Open (2022, 2025), две от Уимбълдън (2023, 2024) и две от Ролан Гарос (2024, 2025).

Световният номер 1 се наслаждава на моментите си на корта и влиза като фаворит в срещата с третия в ранглистата германец, който се надява най-накрая да завоюва първата си титла в Мелбърн и първа изобщо от Големия шлем.

Несъмнено Зверев познава добре играта на своя опонент и знае много добре какво да очаква от сблъсъка с него. Той премина по-трудно през първите пет изпитания в Мелбърн Парк. Миналогодишният финалист впечатли със солидния си сервис, показва в добра форма и ще има достатъчно сили, за да се изправи срещу Алкарас с пълна сила.

От четиримата играчи стигнали до полуфиналите, испанецът обаче е единственият, който все още не е загубил сет.

Алкарас и Зверев се срещат за 13-ти път на корта, като резултатът от преките им двубои до момента е 6 победи за испанеца и шест за германеца. За пети път те се изправят в дуел на турнир от Големия шлем, като резултатът отново е равен 2-2. Двамата са играли само един път за титлата, това се случи на Ролан Гарос през 2024-а, когато испанецът спечели с 3:2 сета, за да завоюва и първия си трофей в Париж.

„Гледах мачовете му през целия турнир и нивото, което играе досега, беше впечатляващо, така че ще бъде страхотна битка. Ще бъда готов, със сигурност. Развълнуван съм да играя с него тук на полуфинал. Знам какво трябва да направя. Ще бъда добре подготвен за този мач и ако иска да ме победи, трябва да се поти много", заяви Алкарас.

„В моя случай все още преследвам така желаната първа титла от Шлема. Все още искам да го постигна, но също така искам да се наслаждавам на тениса си. В момента правя това и това е най-важното за мен", коментира Зверев.

Мачът Алкарас - Зверев започва в 5:30 ч. българско време.

Свързани статии:

Australian Open 2026: Синер и Джокович се изправят за шести път на полуфинал в турнир от Големия шлем
Australian Open 2026: Синер и Джокович се изправят за шести път на полуфинал в турнир от Големия шлем
Сблъсъкът е на 30 януари, петък и ще започне не преди 10:30 часа...
Чете се за: 05:20 мин.
#Australian Open 2026 #Карлос Алкарас #Александър Зверев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
2
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
3
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
4
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
5
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Консултациите за служебен премиер продължават
6
Консултациите за служебен премиер продължават

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
2
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: ATP

Australian Open 2026: Синер и Джокович се изправят за шести път на полуфинал в турнир от Големия шлем
Australian Open 2026: Синер и Джокович се изправят за шести път на полуфинал в турнир от Големия шлем
Организаторите на Australian Open отговориха на оплакванията на играчите относно задкулисните камери Организаторите на Australian Open отговориха на оплакванията на играчите относно задкулисните камери
Чете се за: 02:42 мин.
Яник Синер отстрани безпроблемно Бен Шелтън и си уреди зрелищен полуфинал с Джокович в Мелбърн Яник Синер отстрани безпроблемно Бен Шелтън и си уреди зрелищен полуфинал с Джокович в Мелбърн
Чете се за: 02:45 мин.
28 януари 1996 г.: Денят, в който Борис Бекер печели последната си титла от Големия шлем 28 януари 1996 г.: Денят, в който Борис Бекер печели последната си титла от Големия шлем
Чете се за: 05:22 мин.
Музети: Да имам преднина и да бъда принуден да се откажа, наистина е болезнено Музети: Да имам преднина и да бъда принуден да се откажа, наистина е болезнено
Чете се за: 02:10 мин.
Джокович: Музети беше много по-добрият играч, бях на път за вкъщи Джокович: Музети беше много по-добрият играч, бях на път за вкъщи
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Изкривена реалност: Все по-честно стари снимки и клипове се представят за актуални
Изкривена реалност: Все по-честно стари снимки и клипове се...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Васил Терзиев за платеното паркиране: Ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето Васил Терзиев за платеното паркиране: Ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Атанас Зафиров: БСП излиза отслабена от това управление
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Чете се за: 04:00 мин.
Регионални
АПИ отговори имало ли е "черен лед" на пътя край Телиш...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо четене да се...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ