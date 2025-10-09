Австралиецът Хеймиш Хейзълдън е най-новото попълнение в мъжкия тим на ВК ЦСКА

От този сезон австралиец ще бъде част от волейболното първенство на България.

Хеймиш Хейзълдън е най-новото попълнение в мъжкия тим на ЦСКА. Той е на 29 години и е висок 204 сантиметра. Диагоналът има сериозен опит по европейските терени. Играл е за гръцките Арис и Пигасос, румънския Динамо Букурещ и словенския Калцит. Освен това е бил част от индонезийския Кудуш, както и от канадските Калгари, Ред Диър и Нортърн Алберта. Хеймиш говори пред клубния сайт за трансфера си при „армейците“ и очакванията за новия сезон.

"Животът е супер тук. Наслаждавам се на условията в София. Много приятно съм изненадан. Харесва ми. Имах известни проблеми в началото, защото нивото на тренировки е много високо. Като диагонал не ми беше лесно, за да се адаптирам към стила и играта с разпределителите, но започнах да свиквам", каза австралиецът.

Той сподели, че бившият национал Боян Йорданов му е препоръчал "червения" клуб.

"Изрично ми препоръчаха да дойда в ЦСКА. Един мой приятел, с когото се познаваме от Гърция – Боян Йорданов, ми каза само хубави думи за клуба. Той ме препоръча на ръководството, съответно направихме връзка със Сашо Попов и нещата се развиха много добре", обясни Хеймиш.

Австралиецът е оптимист, че с новия си тим ще запишат добри резултати през сезона.

"Вярвам, че можем да постигнем нещо голямо. Вече видяхме някои от водещите отбори от миналия сезон, играхме с тях и се представихме на добро ниво. Определено ще бъдем конкурентни, не се съмнявам в това", каза новото попълнение на "армейците".

Той описа новите си съотборници така:

"Това са много готини и добронамерени хора. Имаме взаимно уважение. Освен това са страхотни волейболисти, така че съм много доволен. Изграждаме добър колектив, което е много важно за постигане на голямата ни цел."

Волейболистът бе част от тима, който в неделя спечели мемориалния турнир за Купа „Борис Гюдеров“.

"Беше доста тежко. Изиграхме три мача за три дни, всички бяхме много уморени, защото имахме тежка подготовка преди това. Някои от нас играха с леки травми, други получиха почивка, така че бе част от подготовката. Но това важи и за останалите. Трудно е да се каже как ще изглеждат всички, когато са свежи. Със сигурност Левски е много силен, с мощен сервис, но можем да се справим с тях", каза той.

Запитан каква е личната му амбиция, Хеймиш Хейзълдън отговори:

"Искам да помогна с каквото мога, за да се представим по-добре от миналата година. Знам, че ЦСКА винаги гони максимума, такава е и моята цел. Затова съм тук."

Австралиецът добави, че обича да играе плажен волейбол и да ходи на фитнес.