Австрия започва дебат за намаляване на броя на еврокомисарите

Австрийският министър по европейските въпроси Клаудия Бауер постави началото на дебат за намаляване на броя на членовете на Европейската комисия, съобщи австрийското радио и телевизия ОРФ.

В интервю за германския вестник "Велт ам зонтаг" Бауер пита дали този изключително голям брой еврокомисари, заедно с техните кабинети, административни екипи и служби, наистина е необходим.

В момента всяка от 27-те държави членки на Европейския съюз излъчва по един еврокомисар. От Австрия това е комисарят по въпросите на миграцията Магнус Брунер. Еврокомисарите са длъжни да защитават интересите на Европейския съюз като цяло, а не националните интереси на своите държави.

На въпрос на изданието дали познава по име всичките 27 еврокомисари, Бауер откровено отговаря: "Не".

Според нея това, че ЕС има 27 държави членки, не означава автоматично, че трябва да има и 27 еврокомисари.

Идеята за по-малка и по-ефективна Европейска комисия не е нова. Тя първоначално беше включена в Договора от Лисабон, но не беше приложена поради съпротивата на Ирландия. Затова през 2013 г. държавните и правителствените ръководители на ЕС приеха безсрочно изключение, което позволява всяка държава член да продължи да изпраща по един еврокомисар.