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Австрия започва дебат за намаляване на броя на еврокомисарите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Снимка: БТА
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Австрийският министър по европейските въпроси Клаудия Бауер постави началото на дебат за намаляване на броя на членовете на Европейската комисия, съобщи австрийското радио и телевизия ОРФ.

В интервю за германския вестник "Велт ам зонтаг" Бауер пита дали този изключително голям брой еврокомисари, заедно с техните кабинети, административни екипи и служби, наистина е необходим.

В момента всяка от 27-те държави членки на Европейския съюз излъчва по един еврокомисар. От Австрия това е комисарят по въпросите на миграцията Магнус Брунер. Еврокомисарите са длъжни да защитават интересите на Европейския съюз като цяло, а не националните интереси на своите държави.

На въпрос на изданието дали познава по име всичките 27 еврокомисари, Бауер откровено отговаря: "Не".
Според нея това, че ЕС има 27 държави членки, не означава автоматично, че трябва да има и 27 еврокомисари.

Идеята за по-малка и по-ефективна Европейска комисия не е нова. Тя първоначално беше включена в Договора от Лисабон, но не беше приложена поради съпротивата на Ирландия. Затова през 2013 г. държавните и правителствените ръководители на ЕС приеха безсрочно изключение, което позволява всяка държава член да продължи да изпраща по един еврокомисар.

#намаляване на еврокомисарите #стартиране на дебат #Австрия

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