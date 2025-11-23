Автогол донесе три точки на Атлетико М в Ла Лига

Атлетико (Мадрид) остава в битката за върха в испанското първенство, след като си тръгна от гостуването на Хетафе с успех с 1:0. На стадиона в мадридското предградие точките бяха решени от автогол на Домингош Дуарте в 82-ата минута.

Селекцията на Диего Симеоне вече има 28 точки и се държи на 4-ото място, като изостава от лидерите Барселона и Реал (Мадрид) на 3. На 3-ата позиция е Виляреал с 29, а Хетафе след третата загуба в последните си пет мача остава на 7-а позиция със 17 точки.

В по-ранните мачове от 13-ия кръг в Ла Лига Реал Овиедо и Райо Валекано не си вкараха гол, докато Реал Бетис и Жирона завършиха наравно 1:1.