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Авторът на най-бързия гол на Мондиал 2026 Матиас Галарса: Незабравимо е, толкова се гордея

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Парагваецът се разписа още в 64-ата секунда срещу Турция и донесе победата за своя тим

Снимка: БТА
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Парагвайският футболен национал Матиас Галарса отбеляза най-бързия гол на световното първенство, разписвайки се в 64-ата секунда срещу Турция. Южните ни съседи удържаха победата с 1:0, след като беше с човек по-малко повече от половината мач.

Победата гарантира на Съединените щати първото място в група D и елиминира Турция от шампионата.

„Незабравимо е“, каза Галарса.

„Това е най-красивата сцена в света, да играеш сред най-добрите. Толкова се гордея. Надявам се, че Парагвай е щастлив“, коментира още футболистът, цитиран от агенция АП.

„Беше много тежко“, заяви халфът Андрес Кубас и добави:

„Тези мачове са много трудни, особено, когато си с един футболист по-малко. Трябва да подчертаем страхотните групови усилия и отдаденост, които показахме като отбор, за да продължим да се борим и да се справим.“

#Матиас Галарса

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