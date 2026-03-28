Ая Касабова е ветроходец №1 на България за 2025 година

Кайтсърфистката Ая Касабова беше избрана за ветроходец на България за 2025 година на официална церемония във Варна.

15-годишната състезателка изпрати впечатляващ сезон, в който спечели две световни титли при девойките до 19 години. Тя триумфира първо на световния шампионат в Германия, а впоследствие завоюва златото и в дисциплината с хавайска дъска в Испания.

За Отбор на годината беше определен екипажът на яхта „Алекса А“ с шкипер Чавдар Александров, който спечели европейската титла.

Президентът на Българската федерация по ветроходство Росен Марангозов даде висока оценка на изминалия сезон.

"Ветроходната 2025 година е успешна и блестяща. Постигнахме много добри резултати, независимо от различни обстоятелства. Всички се стараха изключително много.“, заяви в поздравлението си президентът на централата.

През годината българското ветроходство записа сериозни успехи, сред които две световни титли, европейски шампион и вицешампион, както и множество отличия от балкански първенства.