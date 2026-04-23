БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 04:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Азербайджан води в класирането по медали на еврошампионата по борба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Запази

България има пълен комплект отличия след златото на Кирил Милов.

семен новиков спори титлата eврошампионата борба тирана
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Азербайджан поведе в класирането по медали на европейското първенство по борба в Тирана, след като спечели две титли в третия ден на турнира, който е и последен в класическия стил. България пък вече има пълен комплект от медали, след като Кирил Милов надви Алекс Соке на финала на 97 кг и добави още едно отличие до среброто на Семен Новиков и бронза на Стефан Григоров.

Азербайджан спечели първата си титла чрез Хасрат Джафаров, който на четвъртфиналите на 67 кг надви българския национал Абу-Муслим Амаев с туш. След това той се наложи над грузинеца Диего Чкиквадзе, а на финала победи и турчина Мурат Фират със 7:5. За Джафаров това е четвърта поредна европейска титла, като той има сребро и бронз от световни финали, както и трето място от Олимпийските игри в Париж. Трети в категорията останаха Славик Галстян (Армения) и Диего Чкиквадзе (Грузия).

Гурбан Гурбанов, който елиминира Светослав Николов, спечели втората титла за Азербайджан, след като се наложи с 4:2 над състезаващия се с неутрален статут Адлет Тюлюбаев на 82 кг. Трети останаха Золтан Левай (Унгария) и Гела Болквадзе (Грузия).

Първото злато за деня бе за Сърбия, след като Георги Тибилов спечели с равенство 2:2 и по критерий последна точка срещу Сурен Агаянян на 60 кг. За западните съседи това бе първи медал на турнира, а арменците вече имат пълен комплект със злато, сребро и бронз. Ибрахим Ганем пък заслужи първата титла на Франция, побеждавайки с 4:0 грузинеца Юри Ломадзе на финала на категория до 72 кг. Бронзови медалисти станаха Ченгиз Аршнал (Турция) и Гаспар Тертерян (Армения).

Третият ден на европейското първенство, последен в класическия стил, завърши с победа на българина Кирил Милов с 3:1 над унгареца Алекс Соке на финала в категория до 97 кг. Българинът стана трикратен континентален шампион при завръщането си на международната сцена.

Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3.

Чете се за: 03:00 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: Други спортове

Чете се за: 02:12 мин.
6866
Чете се за: 03:00 мин.
Чете се за: 01:52 мин.
Водещи новини

Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ