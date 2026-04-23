Азербайджан води в класирането по медали на еврошампионата по борба

Азербайджан поведе в класирането по медали на европейското първенство по борба в Тирана, след като спечели две титли в третия ден на турнира, който е и последен в класическия стил. България пък вече има пълен комплект от медали, след като Кирил Милов надви Алекс Соке на финала на 97 кг и добави още едно отличие до среброто на Семен Новиков и бронза на Стефан Григоров.

Азербайджан спечели първата си титла чрез Хасрат Джафаров, който на четвъртфиналите на 67 кг надви българския национал Абу-Муслим Амаев с туш. След това той се наложи над грузинеца Диего Чкиквадзе, а на финала победи и турчина Мурат Фират със 7:5. За Джафаров това е четвърта поредна европейска титла, като той има сребро и бронз от световни финали, както и трето място от Олимпийските игри в Париж. Трети в категорията останаха Славик Галстян (Армения) и Диего Чкиквадзе (Грузия).

Гурбан Гурбанов, който елиминира Светослав Николов, спечели втората титла за Азербайджан, след като се наложи с 4:2 над състезаващия се с неутрален статут Адлет Тюлюбаев на 82 кг. Трети останаха Золтан Левай (Унгария) и Гела Болквадзе (Грузия).

Първото злато за деня бе за Сърбия, след като Георги Тибилов спечели с равенство 2:2 и по критерий последна точка срещу Сурен Агаянян на 60 кг. За западните съседи това бе първи медал на турнира, а арменците вече имат пълен комплект със злато, сребро и бронз. Ибрахим Ганем пък заслужи първата титла на Франция, побеждавайки с 4:0 грузинеца Юри Ломадзе на финала на категория до 72 кг. Бронзови медалисти станаха Ченгиз Аршнал (Турция) и Гаспар Тертерян (Армения).

Третият ден на европейското първенство, последен в класическия стил, завърши с победа на българина Кирил Милов с 3:1 над унгареца Алекс Соке на финала в категория до 97 кг. Българинът стана трикратен континентален шампион при завръщането си на международната сцена.

