Българските национали по борба класически стил завършиха шести на еврошампионата

Българските национали по борба класически стил завършиха на шесто място в класирането по медали на европейското първенство в Тирана, след като спечелиха три отличия със златото на Кирил Милов, среброто на Семен Новиков и бронза на Стефан Геориев.

Те записаха 80 точки, а отборен шампион е Азербайджан със 133. Следват Турция със 121 точки, Грузия със 118, Армения със 112 и Украйна с точка повече от България.

Ръководството на Българската федерация по борба "изрази своите най-искрени поздравления към националния отбор по класическа борба за представянето на европейското първенство в Тирана".

Изявлението на централата:

С особена гордост поздравяваме европейския шампион Кирил Милов, който триумфира със златния медал в категория до 97 кг след впечатляваща победа на финала. Неговият успех е заслужен резултат от последователност, класа и силен състезателен дух. Адмирации заслужават и останалите ни медалисти – Семен Новиков, който спечели сребърен медал в категория до 87 кг, както и Стефан Григоров, завоювал бронзово отличие в категория до 55 кг. Техните постижения допринасят за утвърждаването на България сред водещите сили в европейската борба.

Поздравления отправяме и към треньорския щаб на националния отбор по класическа борба за професионализма, отдадеността и добрата подготовка на състезателите. Пожелаваме успех и достойно представяне на националните отбори в свободния стил и на жените, които предстои да излязат на тепиха. Убедени сме, че те ще продължат успешната серия на българската борба. Българската федерация по борба благодари на всички състезатели и треньори за усилията и достойното представяне на страната ни на международната сцена.

Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3.