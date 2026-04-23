"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Българските национали по борба класически стил завършиха шести на еврошампионата

Националите бяха поздравени от Българската федерация по борба.

Кирил Милов се класира за полуфинал на европейското първенство по борба
Българските национали по борба класически стил завършиха на шесто място в класирането по медали на европейското първенство в Тирана, след като спечелиха три отличия със златото на Кирил Милов, среброто на Семен Новиков и бронза на Стефан Геориев.

Те записаха 80 точки, а отборен шампион е Азербайджан със 133. Следват Турция със 121 точки, Грузия със 118, Армения със 112 и Украйна с точка повече от България.

Ръководството на Българската федерация по борба "изрази своите най-искрени поздравления към националния отбор по класическа борба за представянето на европейското първенство в Тирана".

Изявлението на централата:

С особена гордост поздравяваме европейския шампион Кирил Милов, който триумфира със златния медал в категория до 97 кг след впечатляваща победа на финала. Неговият успех е заслужен резултат от последователност, класа и силен състезателен дух. Адмирации заслужават и останалите ни медалисти – Семен Новиков, който спечели сребърен медал в категория до 87 кг, както и Стефан Григоров, завоювал бронзово отличие в категория до 55 кг. Техните постижения допринасят за утвърждаването на България сред водещите сили в европейската борба.

Поздравления отправяме и към треньорския щаб на националния отбор по класическа борба за професионализма, отдадеността и добрата подготовка на състезателите. Пожелаваме успех и достойно представяне на националните отбори в свободния стил и на жените, които предстои да излязат на тепиха. Убедени сме, че те ще продължат успешната серия на българската борба. Българската федерация по борба благодари на всички състезатели и треньори за усилията и достойното представяне на страната ни на международната сцена.

Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3.

