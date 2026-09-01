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БАБХ спря от пазара 16,3 тона грозде от Турция заради пестициди

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бабх спря пазара 163 тона грозде турция заради пестициди
Снимка: БАБХ
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Българската агенция по безопасност на храните не допусна до пазара на Европейския съюз поредна пратка десертно грозде от Турция с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Пратката с общо количество 16 300 кг, разпределени в 2904 касетки, е върната на изпращача.

При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива.

Установяването на поредната несъответстваща пратка е в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, насочен към гарантиране безопасността на храните, проследимостта и установяването на реалния произход на предлаганите на пазара продукти.

БАБХ продължава засиления контрол, за да не допуска до пазара храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.

#Турция #грозде #БАБХ

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