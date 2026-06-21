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Бъдещето на Родри в Ман Сити остава под въпрос

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Спорт
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Интерес към халфа има от страна на Реал Мадрид.

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Бъдещето на Родри в Манчестър Сити остава под въпрос, след като преговорите за нов договор между клуба и испанския национал са били временно замразени. Информацията беше разпространена от авторитетния журналист Фабрицио Романо.

Според публикацията ръководството на английския шампион е отправило предложение за удължаване на контракта на 29-годишния полузащитник още преди няколко месеца, но до този момент двете страни не са успели да постигнат окончателно споразумение. Поради тази причина разговорите засега са поставени на пауза.

Настоящият договор на Родри с Манчестър Сити изтича през лятото на 2027 година, а около името му продължават да се появяват спекулации за сериозен интерес от страна на Реал Мадрид.

#ФК Манчестър Сити #Родри

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