ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
от БНТ
Чете се за: 03:32 мин.
Спорт
Тейдж Томпсън се отличи с три гола и две асистенции за Сейбърс.

Бъфало надигра Монреал в НХЛ
Тейдж Томпсън се отличи с три гола и две асистенции при успеха на Бъфало Сейбърс над гостуващия Монреал Канейдиънс с 5:3 в Националната хокейна лига.

Томпсън записа девети хеттрик в кариерата си, а Джош Доун добави попадение и асистенция, с което помогнаха на домакините да продължат силната си серия с 15-а победа в последните си 17 мача в шампионата.

Лидерът в Тихоокеанската дивизия Вегас надделя над гостуващия Торонто с 6:5 след продължение и записа шести пореден успех.

Джак Айхел реализира ключовото попадение в 2:44 минута на допълнителното време. Преди това домакините бяха на прага на загубата, след като изоставаха с 3:5 в средата на третия период, но Томаш Хертл изравни 7 секунди преди финалната сирена след асистенции на Айхел и Марк Стоун, който преди това беше намалил за 4:5, а впоследствие подаде и за победното попадение.

Иля Сорокин направи 35 спасявания и не допусна гол („шътаут“) за пети път през сезона и за 27-и в кариерата си, с което имаше основен принос за успеха на Ню Йорк Айлъндърс с 1:0 над домакина Едмънтън. Единственото попадение вкара Антони Дюклер при числено превъзходство 6:18 минути преди края.

Бостън спечели с 4:2 срещу гостуващия Сиатъл и продължи победната си серия на пет срещи.

Сидни Кросби постигна гол и асистенция, а Питсбърг надделя над гостуващия Филаделфия с 6:3. Вратарят Стюърт Скинър завърши с 30 отразени шайби за успеха.

Марк Шайфли се отличи с четири точки – гол и три асистенции, а Уинипег спечели четвърти последователен мач след 6:2 в залата на Минесота. Джонатан Тейвс записа гол и асистенция за гостите и премина границата от 900 точки в лигата, а Конър Хелебък парира 32 удара.

Сан Хосе вкара три безответни попадения в рамките на 2:46 минути във втората третина при успеха с 3:2 над домакина Вашингтон. Колин Граф и Павол Регенда допринесоха с по гол и асистенция за гостите.

Кирил Марченко и Кент Джонсън се отличиха с по попадение и асистенция, а Кълъмбъс надделя над гостуващия Ванкувър с 4:1. Вратарят Елвис Мерзликинс направи 30 спасявания при третия последователен успех на тима.

Канадците допуснаха девето поредно поражение и остават твърдо на дъното в класирането с едва 27 точки от 47 изиграни срещи.

Микаел Беклунд се разписа при числено намален състав и даде асистенция, а Калгари спечели с 3:1 срещу домакина Чикаго. Егор Шарангович също завърши с гол и асистенция за победителите.

Юта продължи точковата си серия в шести пореден мач след 2:1 над гостуващия Далас. Карел Веймелка парира 26 удара, а Ник Шмолц и Джон Марино вкараха.

#Тейдж Томпсън #НХЛ 2025/2026 #Монреал Канейдиънс #Бъфало Сейбърс

