Байер Леверкузен без напрежение към осминафиналите

Байер Леверкузен се класира за осминафиналите в Шампионската лига след 0:0 у дома срещу Олимпиакос и с общ резултат от двата мача продължава напред в турнира. Германският тим изигра зрял и прагматичен двубой, като контролираше темпото и не позволи на гръцкия съперник да застраши сериозно вратата му.

Домакините започнаха по-активно и още в първите минути стигнаха до няколко опасни ситуации. Патрик Шик бе близо до попадение след центриране на Лукас Васкес, а малко по-късно отново чешкият нападател не намери целта с глава.

След динамичното начало темпото спадна. Леверкузен владееше повече топката, но с напредването на времето мисълта за запазване на преднината от първия мач измести агресията в офанзивен план. Олимпиакос опита да пресира по-високо, но трудно намираше пролуки в добре организираната защита на „аспирините“.

Най-чистата възможност в срещата дойде след почивката. След отлична комбинация Алехандро Грималдо се озова на стрелкова позиция отляво и разтресе напречната греда. В 63-ата минута гостите също погледнаха към вратата, но ударът на Желсон Мартинш премина покрай гредата.

До края Леверкузен действаше в "режим на управление“, сигурен в защита и търсещ удобния момент за контраатака. В заключителните минути Шик опита да донесе победата, но стреля неточно от трудна позиция.

Така германският тим без излишна драма подпечатa мястото си сред най-добрите 16 в турнира, а съперникът му за осминафиналите ще стане ясен след жребия в петък.