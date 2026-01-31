БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Байер Леверкузен с втора поредна победа в Бундеслигата

Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Аугсбург продължи добрата си серия.

Байер Леверкузен
Снимка: БТА
Байер Леверкузен постигна ценна победа с 3:1 при гостуването си на Айнтрахт Франкфурт в среща от 20-ия кръг на Бундеслигата. „Аспирините" нанесоха своя удар още в средата на първото полувреме, когато Артур и Малик Тилман се разписаха в рамките на седем минути.

След почивката Робин Кох върна надеждите на домакините, но те угаснаха в 70-ата минута с изгонването на Елиес Скири за втори жълт картон. В добавеното време Алейш Гарсия сложи точка на спора. Леверкузен заема шесто място с 35 точки, докато Айнтрахт е осми с 27.

Аугсбург продължи добрата си серия след успеха над Байерн и този път се наложи с 2:1 над Санкт Паули. Гостите поведоха чрез Данел Синани от дузпа, но Михаел Грегорич възстанови равенството още преди почивката и след асистенция на Алекс Клод-Морис донесе пълния обрат в 59-ата минута. Аугсбург е 12-и с 22 точки, а тимът от Хамбург остава предпоследен.

Хофенхайм също записа убедителен успех – 3:1 у дома срещу Унион Берлин. Андрей Крамарич бе в основата на победата с два гола, единият от които от дузпа, а автогол на Диого Лейте направи резултата класически. Рани Кедира отбеляза почетното попадение за столичани. Със спечелените точки Хофенхайм се изкачи на третата позиция с 42 – колкото има и вторият Борусия Дортмунд, докато Унион е девети.

Изненада имаше в Лайпциг, където Майнц стигна до пълен обрат за 2:1. Конрад Хардер даде аванс на домакините, но Надием Амири изравни от дузпа в добавеното време на първата част, а Силас донесе успеха на гостите. Победата изкачи Майнц до 15-ото място, докато РБ Лайпциг остава четвърти.

В Бремен драмата се запази до последните секунди – Вердер измъкна 1:1 срещу Борусия Мьонхенгладбах с гол на Кеке Топ в 94-ата минута, след като по-рано Харис Табакович бе дал преднина на гостите. Вердер е 14-и в подреждането, а Гладбах се намира две позиции по-напред.

#Бундеслига 2025/2026

