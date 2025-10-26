Байер Леверкузен си стъпи на краката след погрома срещу ПСЖ

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 02:42 мин.
"Аспирините" остават непобедени в седемте мача след първия кръг в първенството на Германия и постигат четвърта поредна победа.

Байер Леверкузен
Снимка: БТА
Слушай новината

Байер (Леверкузен) опита да възстанови самочувствието си след тежката загуба с 2:7 от Пари Сен Жермен в Шампионската лига и днес се наложи с 2:0 над останалия с 10 човека отбор на Фрайбург.

Ернест Поку откри резултата в 22-ата минута, а Едмонд Тапсоба реализира второто попадение в 52-ата. Така "аспирините" остават непобедени в седемте мача след първия кръг в първенството на Германия и постигат четвърта поредна победа.

Днешната победа изкачи тима на треньора Каспер Хюлманд на 4-о място, на 7 точки след лидера Байерн (Мюнхен), който е с пълен актив от 24. Фрайбург е на 11-о място в класирането и приключи серията си от осем мача без поражение във всички турнири.

Домакините от Леверкузен започнаха играта в доста бавно темпо, като техният вратар Марк Флекен се наложи да спасява два пъти опасни изстрели на хора от бившия му отбор. Дери Шерхант и Джуниър Адаму можеха да открият, но стражът се справи.

След като мина първия четвърт час, футболистите на Байер започнаха да атакуват, като Алехандро Грималдо едва не се разписа от фаул в 17-ата минута. Пет минути по-късно Ернест Поку откри с техничен, фалцов удар.

До края на първото полувреме и двата отбора създадоха по две атаки, но 7 минути след началото на втората част Тапсоба удвои. Той скочи най-високо и засече в мрежата с глава центриране на Грималдо.

След още три минути можеше да стане 3:0, но вратарят Ноа Атоболу спаси изстрела на Поку, а при добавката бразилецът Артур стреля високо над гредата.

В 74-ата минута Филип Лийнхарт остави гостите с човек по-малко, с което се уби интригата в сблъсъка.

