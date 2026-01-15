Байерн без Корад Лаймер в близко бъдеще

Байерн Мюнхен ще бъде без Конрад Лаймер за предстоящите мачове поради разкъсване на мускул на левия прасец, съобщиха от клуба.

Лаймер получи контузията в края на победата на Байерн с 3:1 над Кьолн в сряда, а клубът заяви, че той ще бъде аут „в обозримо бъдеще“.

Универсалният австриец Лаймер е участвал в 26 мача този сезон и отсъствието му създава проблем на треньора Винсент Компани на позицията на десния бек.

Саша Боей е болен напоследък, Йосип Станишич е контузен, а Йозуа Кимих все още не се е завърнал от проблем с глезена.

Рафаел Герейро може да бъде опция за следващите мачове, започващи с мач от Бундеслигата срещу РБ Лайпциг в събота. Алфонсо Дейвис може да се завърне като ляв бек за този мач след заболяване.

Байерн започва втората половина на сезона с 11 точки преднина пред Борусия Дортмунд, след като завърши най-добрата първа половина в историята на лигата в Кьолн с 15 победи, две равенства и голова разлика от 66-13 паунда.