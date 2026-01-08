БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Байерн Мюнхен иска да събере братята Карл

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

14-годишният брат на Ленарт Карл - Винсънт, е смятан за един от най-големите таланти във възрастовата си група.

Ленарт Карл
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Байерн Мюнхен може да привлече по-малкия брат на Ленарт Карл, съобщи Билд в четвъртък. Германският шампион следи изявите на 14-годишния Винсент Карл, който в момента играе в академията на Айнтрахт Франкфурт. Братът на Ленарт Карл е смятан за един от най-големите таланти в своята възрастова група.

Баварците предлагат на Карл договор до 2031 година, с увеличение на заплатата до 5-7 милиона евро годишно. В момента Ленарт печели 1-2 милиона евро. Настоящият контракт на халфа ще бъде автоматично удължен до 22 февруари 2029 година, когато той навършва 18 години.

Нападателят Ленарт Карл се изкачи от академията на Байерн Мюнхен до първия състав през този сезон с договор до 2028 година.

#Ленарт Карл #ФК Байерн Мюнхен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
1
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
3
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Мъж скочи на релсите на метрото в София
4
Мъж скочи на релсите на метрото в София
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
5
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...
Една година без незабравимия Петър Василев - Петела
6
Една година без незабравимия Петър Василев - Петела

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
6
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв

Още от: Европейски футбол

Няколко от първите мачове за пролетния полусезон в Бундеслигата са под въпрос
Няколко от първите мачове за пролетния полусезон в Бундеслигата са под въпрос
Мохамед Кудус няма да играе до април Мохамед Кудус няма да играе до април
Чете се за: 01:07 мин.
Край на сагата: Ювентус разтрогна договора на Игор Тудор Край на сагата: Ювентус разтрогна договора на Игор Тудор
Чете се за: 01:25 мин.
Салах държи картите за трансфера на Киеза Салах държи картите за трансфера на Киеза
Чете се за: 01:45 мин.
Дейвид Куут получи условна присъда за неприлични снимки на дете Дейвид Куут получи условна присъда за неприлични снимки на дете
Чете се за: 01:37 мин.
Лацио бързо се сдоби със заместник на Гендузи Лацио бързо се сдоби със заместник на Гендузи
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора откъснати от света
След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Министерство на енергетиката: Няма населени места без ток Министерство на енергетиката: Няма населени места без ток
Чете се за: 00:05 мин.
У нас
Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Среща на Николай Младенов с израелския президент и с премиера Нетаняху
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Паралелната държава във Венецуела: Ще саботират ли престъпните...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Аварии оставиха без ток над 500 домакинства в Кюстендилско и Плевенско
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Управителят на НОИ: Нито една пенсия не е намалена след...
Чете се за: 03:10 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ