Байерн Мюнхен победи Фрайбург в мач с осем гола

Байерн Мюнхен разби Фрайбург с 6:2 у дома в 11-ия кръг на Първа Бундеслига.



Гостите започнаха ударно и шокираха шампионите с два гола още в първите 20 минути – Юито Сузуки и Йохан Манзамби се разписаха. До почивката обаче Байерн възстанови равенството с попадения на Ленарт Карл и Майкъл Олисе.

След паузата баварската машина заработи на пълни обороти и реализира четири безответни гола – Дайо Упамекано, Хари Кейн, Николас Джаксън и отново Олисе оформиха крайното 6:2.

В класирането Байерн води убедително с 31 точки от 33 възможни, осем пред втория Байер Леверкузен. Фрайбург заема десета позиция с 13 пункта.

В следващия кръг Байерн посреща Санкт Паули, а Фрайбург е домакин на Майнц 05. Преди това обаче и двата тима имат мачове в евротурнирите – Байерн гостува на Арсенал в Шампионската лига, а Фрайбург среща Виктория Пилзен в Лига Европа.