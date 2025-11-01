Байерн Мюнхен постигна класически успех над Байер Леверкузен с голове през първата част

Байерн Мюнхен победи шампиона от 2024 година Байер Леверкузен с 3:0 в дербито от 9-ия кръг на Бундеслигата.

"Баварците" продължиха успешната си серия на 15 победи във всички турнири този сезон. Байер Леверкузен пък прекъсна серия от 37 мача без поражение в Бундеслигата като гост след последната си загуба на чужд терен през май 2023 година.

Домакините реализираха всичките си попадения през първите 43 минути. Точни бяха Серж Гнабри и Никълъс Джаксън съответно в 25-ата и в 31-ата минута, а автогол си вкара Лоик Баде.

Джаксън прати топката в мрежата за втори път в 40-ата минута, но попадението му не беше зачетено заради засада.

Байерн е лидер в класирането с 27 точки след деветата си поредна победа в първенството, а Байер Леверкузен заема петата позиция със 17 точки.