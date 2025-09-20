БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Байерн Мюнхен се разправи с Хофенхайм в Бундеслигата
Байерн Мюнхен се разправи с Хофенхайм в Бундеслигата

Спорт
Хари Кейн се отличи с хеттрик за действащите шампиони.

Снимка: БТА
Байерн Мюнхен продължава без грешка от началото на сезона в Бундеслигата. Баварците се разправиха при гостуването си на Хофенхайм след 4:1 в мач от четвъртия кръг.

Ключова роля за успеха на действащите шампиони в германския елит изигра Хари Кейн, който се отличи с хеттрик. Тимът от Мюнхен остава на върха в класирането с максимален актив от 12 точки, като имат пет повече от разделящите втората позиция Борусия Дортмунд и Кьолн, които обаче са с мач по-малко.

Кейн откри резултата минута преди края на първото полувреме след заучено изпълнение на корнер. Англичанинът тръгна към близката греда, където получи пас по земя и от движение бе точен за 1:0 в полза на баварците.

През второто полувреме той оформи хеттрика си с попадения от дузпи в 48-мата и 77-мата минута, преди Владимир Цоуфал в 72-рата минута да върне едно попадение за домакините.

В края на добавеното време на срещата влезлият като резерва Серж Гнабри оформи крайното 4:1 в полза на шампионите с удар от малък ъгъл.

Фрайбург регистрира втора поредна победа след 3:0 при визитата си на Вердер Бремен. Винченцо Грифо даде аванс на гостите в 33-тата минута от дузпа, а в 54-тата асистира на Жуниор Адаму, който покачи на 2:0. Крайното 3:0 стана факт четвърт час преди края, когато 18-годишният бранител на Вердер Карим Кулибали си вкара автогол.

Макар и да игра почти цяло второ полувреме с човек по-малко, Майнц спечели с 4:1 гостуването си на Аугсбург в друг мач от кръга.

"Карнавалния клуб" поведе с 2:0 до почивката чрез Каишу Сано и Доминик Кор, но Кор бе изгонен от игра в 53-тата минута заради втори жълт картон.

Това не повлия по никакъв начин на тима на Майнц, който бе решен да запише първата си победа в Бундеслигата и в 60-ата минута Паул Небел покачи на 3:0. Девет минути след това Арминдо Зиб също бе точен за 4:0, а Аугсбург стигна до почетно попадение чак в 83-тата минута чрез Самуел Есенде.

Хамбургер ШФ пък постигна първата си победа след завръщането си в елита на германския футбол след 2:1 над Хайденхайм. Головете за домакините реализираха Лука Вушкович и Раян Филипе, а за Хайденхам се разписа Адам Коле в добавеното време в края.

