Байерн Мюнхен спечели гостуването си на Кьолн след обрат

Байерн Мюнхен победи Кьолн с 3:1 в мач от 17-ия кръг на Бундеслигата. Шампионите стигнаха до трите точки след обрат.

Домакините можеха да открият резултата на "Райненергищадион" в Кьолн още във втората минута, но Мануел Нойер спаси удар на Саид Ел Мала.

Футболистите на Лукаш Квасньок все пак поведоха в 41-ата минута. Линтън Майна завърши контраатака, като премина 2/3 от терена на дрибъл и стреля в далечния ъгъл.

Възпитаниците на Венсан Компани възобновиха равенството в добавеното време на първата част. Серж Гнабри изравни с удар от вътрешността на наказателното поле от минимален ъгъл.

След почивката "козлите" търсеха гол, с който да върнат аванса си, но Мануел Нойер отрази шут на Якуб Камински.

Баварците стигнаха до обрат в 71-ата минута. Мин-Джей Ким бе точен с глава след подаване с глава във вратарското поле на Хироки Ито.

Ленарт Карллиши остатъка от сблъсъка от интрига с трети гол в 84-ата минута. Полузащитникът стреля от движение в далечния ъгъл след подаване в пеналтерията на Луис Диас.

Байерн оглавява класирането с актив от 47 точки. Кьолн остава на 12-ата позиция в подреждането със 17 пункта.